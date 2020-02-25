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О противопаводковых мероприятиях по Казахстану рассказал глава МВД

25 Февраля 2020 11:16
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О противопаводковых мероприятиях по Казахстану рассказал глава МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, какие противопаводковые мероприятия принимаются в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По предварительным данным РГП «Казгидромет», объемы снегозапасов по стране, влагозапасов в бассейнах рек значительно выше нормы. Наиболее вероятно осложнение обстановки в городе Нур-Султане, Акмолинской области, ВКО, СКО. Сейчас по стране определены 609 населенных пунктов и 675 участков автомобильных и железных дорог. В целях недопущения подтопления местными исполнительными органами из населенных пунктов вывезено более 8 млн кубометров снега, сформированы запасы ГСМ, инертных материалов, мешкотаров и взрывчатки», - сообщил Ерлан Туругмбаев в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что в чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты предусмотрено 34,2 млрд тенге.

«На случаи возможного затопления подготовлено 1707 пунктов приема эвакуироваемого населения, обновлены маршруты, выделен транспорт. Для жизнеобеспечения акиматами подготовлены необходимые средства и запасы продуктов питания и питьевой воды. В целях оперативного реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средства органов внутренних дел численностью 9 тысяч человек и 1730 единиц техники», - проинформировал министр.


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Ключевые слова: Паводок, МВД РК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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