О программе по посадке саксаула рассказали в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на онлайн-пресс-конференции в СЦК рассказала о программе посадке саксаула и его защите, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле это комплексная проблема, которая не один год в нашей стране имеет место быть. На прошлой неделе мы с казахстанской делегацией ездили в Узбекистан, чтобы ознакомиться с их опытом по высадке саксаула. Саксаул, который был посажен на территории 1 млн 200 га земли, прижился. Этот же опыт хотим перенять для нашей страны, чтобы разовые акции, которые проходят в некоторых населенных пунктах, дали лучший эффект. Для устранения тех последствий, которые мы имеем, нужна массовая высадка саксаула. Сейчас в нашем министерстве разрабатывается программа, чтобы действительно решить эту проблему раз и навсегда, системно подходя к ней. Будут использованы разные виды посадок: аэропосев, механизированная посадка», - отметила вице-министр экологии.

Что касается защиты саксаула, в настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект «О растительном мире», принятие которого поспособствует урегулированию всех отношений по защите растений.

«Законом будут определены ответственность, обязанность и права всех участников общественных отношений по произрастанию растений. Мы сейчас над этим работаем», - сказала Алия Шалабекова.