О прогнозе погоды до конца января рассказали синоптики СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, по прогнозам синоптиков, в январе возможна оттепель, передает корреспондент МИА «Казинформ».В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что в ближайшие три дня на севере области ожидается туман, погода без осадков.

19-го января температура воздуха ночью составит 15-20 мороза, днем – минус 12-17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.

20-го января направление ветра изменится на юго-восточное. Ночью похолодает до минус 20-25 градусов, днем – 13-18 мороза.

21-го января ночью столбик термометра опустится до минус 17-22 градусов, днем ожидается 13-18 мороза.

Третья декада начнется с повышения температуры воздуха ночью до минус 10-15 градусов, днем – до 0 – минус 5 градусов. Затем ожидается колебание температуры воздуха ночью от минус 18-23 до минус 5-10 градусов, днем от 5-10 мороза до минус 2 – плюс 3 градусов.

В самом конце декады предполагается температура воздуха ночью 13-18 мороза, днем 0 – минус 5 градусов.