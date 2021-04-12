РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:11, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    О профилактике атеросклероза рассказала кардиолог

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врач кардиолог, кандидат медицинских наук Гульнара Оспанова рассказала о профилактике атеросклероза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИИ кардиологии и внутренних болезней.

    «Атеросклероз - хроническое прогрессирующее заболевание, при котором поражаются артерии. В их стенки проникают жироподобные вещества, в первую очередь - холестерин. Постепенно образуется так называемая атеросклеротическая бляшка, состоящая из жира и холестерина. Атеросклеротические бляшки закупоривают просвет артерий. Так как просвет артерий становится уже, через нее проходит меньше крови, и ткани тела получают меньше кислорода и питательных веществ.

    Если эти артерии идут к жизненно важным органам - сердцу, головному мозгу, атеросклероз может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертонию, инсульт и заболевания периферических сосудов», - отметила заведующая отделением НИИ кардиологии и внутренних болезней, к.м.н. Гульнара Оспанова.

    В той или иной степени, атеросклероз имеется у большинства людей, притом развитие нарушения начинается еще в молодости. Уже в детском возрасте на внутренней стенке аорты нередко обнаруживаются липидные полоски, содержащие холестерин. Существуют факторы риска атеросклероза – явления, которые ускоряют развитие болезни и приводят к более быстрому возникновению ее симптомов и осложнений.

    По словам Гульнары Оспановой, если с ними бороться, можно не допустить развития сердечно-сосудистых проблем. Поскольку заболевание протекает без симптомов, средства профилактики атеросклероза должны применяться как можно раньше, до развития осложнений.

    Большое значение имеет правильная организация режима труда и отдыха, также физическая активность, поскольку известно, что атеросклероз наблюдается у лиц, ведущих малоподвижный образ жизни.

    Несомненное значение имеют условия питания. Пища должна быть разнообразной и содержать достаточное количество овощей и фруктов.

    Большую роль играет борьба с такими вредными привычками, как курение, алкоголь. В профилактике атеросклероза важно своевременно выявить артериальную гипертензию и сахарный диабет, предрасполагающий к развитию поражений сосудов, и их систематическое тщательно контролируемое лечение.


    Теги:
    Здравоохранение
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!