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    07:15, 13 Май 2021 | GMT +6

    О профилактической работе мобильных групп рассказали жамбылские полицейские

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактическую работу мобильных групп активизировали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как подчеркнули в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, инспекторы ювенальной полиции проводят профилактическую работу в целях профилактики и предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних, а также для разъяснения правил проведения досуга подростков.

    «Весна – период активного отдыха, посещения рек, озер, пляжей и загородных вылазок, – отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Рахымберди Ашкеев. – Проводимые нами комплексные мероприятия направлены, в первую очередь, на безопасность здоровья и жизни детей. Инспекторы проводят рейды по местам скопления молодежи и предупреждают о мерах безопасности во время отдыха, о запрете купания в водоемах, не предназначенных для этого. Во избежание трагического исхода каждый родитель обязан усилить контроль за тем, как проводят досуг их дети».


    Спикер подчеркнул, что в этой работе идет тесное взаимодействие с областным оперативно-спасательным отрядом ЧС, управлениями образования и здравоохранения.

    «Кроме этого, инспекторы напоминают детям о правах и обязанностях несовершеннолетних, о запрете нахождения в ночное время вне дома без сопровождения родителей. Только в период с 3 по 9 мая проведено 69 рейдов, в ходе которых доставлено в органы внутренних дел 147 несовершеннолетних, привлечено к административной ответственности 245 родителей и иных взрослых лиц», – сообщил полковник полиции Рахымберди Ашкеев.


    Теги:
    Закон и право Жамбылская область Общество
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