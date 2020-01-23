О профилактических мерах в РК в связи со вспышкой коронавируса в Китае рассказал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О профилактической работе в связи со вспышкой короновируса нового типа в Китае рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тема очень резонансная, и опасения наших граждан понять можно. Сегодня Минздрав провел брифинг, на котором четко было рассказано о проводимых профилактических мероприятиях. Ведется усиленный контроль на границе. Наше посольство и консульство на связи с нашими гражданами, которые временно пребывают в Китае», - сказал Даурен Абаев.

Министр добавил, что на границе в пунктах пропуска все проходят бесконтактную тонометрию. С бортпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских составов проводятся профилактические мероприятия.

«Для въезжающих в Китай разработана специальная памятка. На границе уже осмотрено порядка 15 тыс. человек, и признаков заболевания не выявлено», - сообщил Даурен Абаев.



