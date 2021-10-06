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    13:08, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    О проекте по освоению крупных месторождений рассказали в Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О проекте по освоению крупных месторождений «Каламкас-море - Хазар» на Каспийском море рассказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас между компанией «КазМунайГаз» и их партнерами ведутся обсуждение по выбору концепции разработки месторождений. Для нас с точки зрения роста добычи, поддержания добычи - этот проект является очень важным. Мы в ежедневном формате совместно с «КазМунайГаз» работаем, обсуждаем, видим, что потенциал месторождений очень высокий. Ожидаем, что до конца года будет определен выработанное решение по выбору той или иной концепции разработки месторождений с тем, чтобы к 2028 году уже началась добыча на этих месторождениях», - сказал Магзум Мирзагалиев журналистам в рамках выставки KOIGE-2021.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о том, что страна приступает к освоению крупных месторождений «Каламкас-море - Хазар».

    Был определен стратегический партнер с российской стороны – это компания «Лукойл». Как отметил Президент Казахстана, общая стоимость проекта составит около 5 млрд долларов.



    Теги:
    Энергетика Нефть Экономика
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