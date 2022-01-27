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О проекте концепции антикоррупционной политики рассказали в Мангистауской области

27 Января 2022 11:52
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О проекте концепции антикоррупционной политики рассказали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой РК разработан проект концепции антикоррупционной политики на следующие пять лет, а также план действий по ее реализации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Куаныш Мырзагали, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, при разработке концепции учтено мнение гражданского общества, а также в концепции предусмотрено 6 задач, включающих конкретные реформы и проекты.

«Согласно концепции, формирование в обществе нетерпимости к коррупции – приоритетная задача. Антикоррупционная тематика должна быть включена в систему образования всех уровней, начиная с дошкольного. Непрерывное антикоррупционное обучение – с момента поступления и на протяжении всего периода работы планируется внедрить и для госслужащих. В целом, масштабная разъяснительная работа среди населения позволит гражданам знать свои права и не искать незаконные способы решения вопросов», - сказал Куаныш Мырзагали.

Также он отметил, что в целях дальнейшего развития института антикоррупционного комплаенс будут внедрены соответствующие образовательные программы по подготовке комлаенс-офицеров в высших учебных заведениях.

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#Другие государственные органы   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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