О проекте «Бюджет народного участия» рассказали в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев рассказал, как в стране реализуется пилотный проект «Бюджет народного участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал вице-министр финансов в ходе онлайн-заседания Комиссии по вопросам доступа к информации, основные направления открытых бюджетов касаются вопросов участия населения в рассмотрении бюджетов.

«В Казахстане проводится ряд инициатив. В частности, внедрено понятие гражданский бюджет, где в интерактивной, графической форме представлена информация. В рамках проекта «е-Минфин» консолидирована финансовая отчетность, информация по исполнению бюджета. Сейчас информация доступна не в виде отчетов Excel, а предоставляется в виде машиночитаемых форматов. У нас есть инициативы, когда бизнес или аналитические агентства интегрируют источники данных в своей системе. Мы работаем над расширением набора сведений. Есть портал открытых бюджетов, куда в Excel форме - государственные органы заполняют в ручном режиме, что приводит к критике, что информация несвоевременная, но теперь через интеграцию с «E-qyzmet» будет актуальной и своевременной», - сказал Руслан Енсебаев.

Он также рассказал и об интерактивной карте Антикоррупционной службы ppublic.budget.kz.

«Это правильная инициатива, которая позволяет в интерактивной форме показывать информацию по освоению бюджетов. В частности, можно будет видеть допустим, графический объект - его фотографию, текущее состояние строительства, платежи, освоение средств на реализацию этого проекта», - пояснил Р. Енсебаев.

В Минфине отметили и проект «Бюджет народного участия», который в этом году в пилотном режиме проводится в Алматы и Нур-Султане. В части внедрения проекта учтен международный опыт.

«С одной стороны, это непосредственное реальные потребности наших граждан по вопросам благоустройства дворов, спортивных площадок. Есть положительные примеры. Мы в рамках пилотных городов увидели эффект от этой инициативы. В рамках проекта мы доработали нормативную базу, внесены изменения, определены понятия бюджета народного участия», - отметил он.

Отметим, что онлайн-заседание Комиссии по вопросам доступа к информации состоялось под председательством министра информации и общественного развития. На заседании рассмотрены итоги анализа данных информационных систем местных госорганов, вопросы обеспечения госорганами доступа к информации журналистам в условиях пандемии, а также принимаемые госорганами меры по вовлечению граждан в обсуждение вопросов расходования бюджетных средств в рамках концепции «Слышащего государства».