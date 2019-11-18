Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:56
-
вчера 21:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:50
-
О продолжительности жизни в ЕС рассказали в Евростате
18 Ноября 2019 21:31
Поделиться:
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Средняя продолжительность жизни мужчин в Европейском союзе составляет 78,1 года. Мужчины, как правило, живут на 5,4 года меньше, чем женщины в ЕС.
Новости по темеВ Казахстане проведут Национальную перепись с использованием новых IT-технологий Расходы увеличились у жителей Северного Казахстана Промышленная продукция в Казахстане в январе-августе подорожала на 8,8%
Такие выводы содержатся в распространенном в понедельник исследовании статистической службы Евростат, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В Евросоюзе автономное сообщество Мадрид и Лондон продемонстрировали самую высокую продолжительность жизни мужчин на уровне 82 лет в течение 2015-2017 годов. Далее шли регионы Италии и Великобритании.
Напротив, самая низкая продолжительность жизни мужчин была зафиксирована в центральной и западной Литве (69,7 лет), за которыми следуют другие регионы, расположенные в странах Балтии, Болгарии, Венгрии и Румынии.
Ключевые слова: Евросоюз,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Отношения Европейского союза с Казахстаном при Президенте Токаеве обсудили в Брюсселе
- Установить новый формат партнерства между ЕС и ЕАЭС предложил Нурсултан Назарбаев
- Узбекистан изучает опыт сотрудничества Казахстана с ЕС – глава МИД РУ
- Казахстан примет активное участие в разработке региональных программ Евросоюза в Центральной Азии
- Чемпион мира Магнус Карлсен вышел из Норвежской шахматной федерации
- В каких странах ЕС наиболее часто происходят ограбления, убийства и угоны автомобилей
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047