О процессе автоматизации услуг для бизнеса рассказал Аскар Жумагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о работе по автоматизации услуг для бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Облегчив процесс оказания услуг, мы смогли автоматизировать практически более 80% услуг. На сегодняшний день по онлайн оказанию услуг мы занимаем 26 место среди всех стран мира по данным ООН. Конечно, будем продолжать эту большую работу. Как поручил Елбасы, в 2020 году уровень автоматизации услуг должен достигнуть не менее 90%. Мы уверены, что сможем автоматизировать те услуги, которые сегодня важны для бизнеса», - сказал Аскар Жумагалиев на форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции в Нур-Султане.

Он отметил, что было исключено 87 услуг, в том числе 10 лицензий и разрешений. Вместе с тем Аскар Жумагалиев остановился и на работе по автоматизации услуг для бизнеса.

«Для полноценной реализации данной работы мы разработали целый ряд законодательных норм. Почивать на лаврах, понятно, нельзя. У нас есть важные и необходимые услуги для бизнеса. Такие злободневные услуги - как услуги по предоставлению земельных участков, архитектуре. Так получается, что технические условия монополистами сегодня выдаются самостоятельно. Конечно, здесь нужно четкое урегулирование. Президент дал поручение и мы активно проводим эту работу с акиматами», - добавил министр.

По словам главы ведомства, при формировании геоинформационных систем на местах имеются нестыковки по суммам.

«В этой связи, я хотел бы всех призвать (замакимов) выполнять закон, который определяет согласование с уполномоченным органом всех закупок, связанных с цифровизацией, в том числе с геоинформационными системами. Через этот механизм мы точно не допустим разницы в цене. Прошу всех замакимов это обязательно осуществлять. Потому что, вы понимаете, если руководитель Агентства по противодействию коррупции говорит, а затем будут соответствующие проверки и кому-то, откровенно говоря, не поздоровится. Поэтому, я прошу вас выполнять закон и согласовывать такого рода закупки», - обратился министр к акиматам.