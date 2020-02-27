О процессе автоматизации услуг для бизнеса рассказал Аскар Жумагалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о работе по автоматизации услуг для бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Облегчив процесс оказания услуг, мы смогли автоматизировать практически более 80% услуг. На сегодняшний день по онлайн оказанию услуг мы занимаем 26 место среди всех стран мира по данным ООН. Конечно, будем продолжать эту большую работу. Как поручил Елбасы, в 2020 году уровень автоматизации услуг должен достигнуть не менее 90%. Мы уверены, что сможем автоматизировать те услуги, которые сегодня важны для бизнеса», - сказал Аскар Жумагалиев на форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции в Нур-Султане.
Он отметил, что было исключено 87 услуг, в том числе 10 лицензий и разрешений. Вместе с тем Аскар Жумагалиев остановился и на работе по автоматизации услуг для бизнеса.
«Для полноценной реализации данной работы мы разработали целый ряд законодательных норм. Почивать на лаврах, понятно, нельзя. У нас есть важные и необходимые услуги для бизнеса. Такие злободневные услуги - как услуги по предоставлению земельных участков, архитектуре. Так получается, что технические условия монополистами сегодня выдаются самостоятельно. Конечно, здесь нужно четкое урегулирование. Президент дал поручение и мы активно проводим эту работу с акиматами», - добавил министр.
По словам главы ведомства, при формировании геоинформационных систем на местах имеются нестыковки по суммам.
«В этой связи, я хотел бы всех призвать (замакимов) выполнять закон, который определяет согласование с уполномоченным органом всех закупок, связанных с цифровизацией, в том числе с геоинформационными системами. Через этот механизм мы точно не допустим разницы в цене. Прошу всех замакимов это обязательно осуществлять. Потому что, вы понимаете, если руководитель Агентства по противодействию коррупции говорит, а затем будут соответствующие проверки и кому-то, откровенно говоря, не поздоровится. Поэтому, я прошу вас выполнять закон и согласовывать такого рода закупки», - обратился министр к акиматам.
- Ералы Тугжанов: Соцподдержка людей с ограниченными возможностями - на контроле руководства страны
- Как в Алматы планируют развивать IT-индустрию
- Глава государства принял министра образования и науки
- Казахстан и Узбекистан подписали 52 соглашения на $500 млн
- Портал социальных услуг запущен в Казахстане
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписан между министерствами экономики Казахстана и Узбекистана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана