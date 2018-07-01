О проблемах с образованием рассказала председатель общества глухих города Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Для глухих людей нет доступа к получению профессионального образования, в связи с чем им также трудно получить нормальную работу. Об этом рассказала председатель общества глухих из Актобе Зинаида Тулеушева в ходе акции по вручению спонсорской помощи для членов общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день, по словам председателя общества, в Актобе проживает около 300 глухих, в районах - около 400 человек. На производственном предприятии в Актобе в швейном цеху общества трудоустроено всего 70 человек.

«Многие члены нашего общества нуждаются в работе. В основном мы работаем через биржу занятости. Если там появляются объявления о подходящей работе - поваром, дворником, посудомойщицей, я тут же сообщаю своим членам общества.

Однако мы даже не можем получить профессиональное образование из-за того, что в учебных заведениях нет сурдопереводчиков, хотя по закону они должны быть. На сегодня только в Алматы есть колледж, где обучают профессиям глухонемых, но многие наши члены не имеют финансовой возможности там обучаться», - рассказала Зинаида Тулеушева.

Она поделилась радостной новостью - в этом году при актюбинском медицинском колледже будут выделены бесплатные места для обучения профессии стоматолога 8 членов общества.

«8 глухонемых смогут пройти бесплатное обучение, получать стипендию. Это хорошая возможность для молодежи. В основном везде надо платить за обучение, а нам это не по карману», - добавила председатель общества глухих.

Приятной неожиданностью для членов общества стало вручение спонсорской помощи в виде швейных машинок по госпрограмме «Даму-Комек» для развития собственного дела.

«В этом году к нам обратились представители фонда «Даму» предложив подать заявки на спонсорскую помощь по госпрограмме. Я сообщила всем своим членам, в районах тоже, чтобы они подали заявки. И вот сегодня мы были приятно удивлены получить швейные машинки для наших ребят. Это большая помощь для тех, кто не имеет работы и сидит дома», - считает З. Тулеушеваа.

В ходе акции 10 членов общества глухих получили в подарок швейные машинки от неравнодушных предпринимателей Актобе. Еще 5 человек с инвалидностью получили швейные машинки и машинки для ремонта обуви.

Так, швейные машины получили члены общества глухих их Темирского, Алгинского, Каргалинского районов и города Актобе.

Для жителей районов области получить подобный подарок - единственная возможность для развития своего дела и самозанятости, потому что в районах трудоустроиться человеку с инвалидностью еще сложнее, чем в Актобе.

Швейную машинку получила член общества глухих 47-летняя Бактыгуль Кудайбергенова.

«Женщина работает у нас на производственном предприятии швеей. Своей машинки дома не было. Она успевала выполнить свою работу и шить дополнительно подставки для чайников. Ее муж работает дворником, а в свободное от работы время продает швейную продукцию жены. Такая вот взаимопомощь в их семье. Деньги ведь нужны всем. С получением машинки, думаю, Бактыгуль расширит ассортимент продукции», - отметила председатель общества глухих Зинаида Тулеушева.