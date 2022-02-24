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О проблемах рек региона говорили в Атырау

24 Февраля 2022 18:36
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О проблемах рек региона говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошло совещание с участием министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева и акима региона Махамбета Досмухамбетова. Разговор на нем шел об экологических проблемах, с которыми сталкивается регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одним из значимых вопросов, обсуждаемых в последнее время жителями региона, является экологическая ситуация на реке Жайык. В последние годы количество воды, поступающей с верховьев, уменьшилось, а уровень реки снизился. Аналогичная ситуация на реках Ойл, Жем и Сагыз. Что касается реки Жайик, в марте прошлого года в г. Оренбурге Российской Федерации утверждена Программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки до 2024 года.

В последние годы из-за небольшого притока воды в русла рек Ойыл и Сагиз уровень воды сокращается и местами они высыхают.

Русла рек Ойыл и Жем заполняются только в период весеннего половодья, то есть более 80-90% воды проходит во время весеннего половодья. В этой связи, Казгидромету необходимо предусмотреть возможность установки гидропоста в руслах рек Ойыл и Сагыз для учета расхода воды, прибывающей с территории Актюбинской области в Атыраускую область.

Основной пропуск паводковой воды реки Ойыл происходит в весенний период. Комитету по водным ресурсам необходимо проработать вопрос с привлечением научно-исследовательских организаций и РГП «Казгидромет» по строительству плотины в нижнем русле реки Ойыл на территории Атырауской области для сбора и накопления весенне-паводковых вод.

Акиматам Актюбинской и Атырауской областей:

- с целью увеличения стока и уровня воды в реке Ойыл до конца мая этого года необходимо завершить работу по сносу бесхозяйных водохозяйственных сооружений с учетом потребностей населения, проживающего на прилегающей территории Актюбинской области»,- сообщил Сериккали Брекешев.

Участников совещания проинформировали, что в Актюбинской области снесено семь гидротехнических сооружений и будет снесено 12 ГТС до начала паводкового периода.

До конца этого года будет завершена инвентаризация водохозяйственных сооружений в бассейнах рек Сагыз и Жем, в том числе бесхозяйных и не представляющих экономической целесообразности.

Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Комитета по водным ресурсам поручено взять на особый контроль эту работу.


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#Атырауская область   #Регионы   #Минэкологии   #Вода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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