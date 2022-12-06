О проблемах на ТЭЦ сообщили новому акиму Костанайской области

6 Декабря 2022, 11:45

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Прокатившиеся чередой ЧП на ТЭЦ в областях Казахстана вызвали немало вопросов по состоянию оборудования, а также по вопросам финансирования. Вопрос по состоянию ТЭЦ, проведению отопительного сезона в Костанайской области, о проблемах и аварийных ситуациях новому акиму Костанайской области Кумару Аксакалову доложили в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров, все объекты были подключены к системе теплоснабжения.

«Отремонтированы 48 км тепловых сетей, 15 км водопроводно-канализационных сетей. Подготовлены 105 котельных, 669 объектов образования, 454 объекта здравоохранения, 2761 многоквартирных жилых домов. Все плановые работы по ремонту оборудования на теплоисточниках и теплосетях завершены в полном объеме. Потребность в обеспечении углем составляет 465,4 тысячи тонн угля. На 2 декабря около 90% от необходимого объема угля. В полном объеме обеспечены углем все объекты образования и здравоохранения. Для населения на 25 тупиках области объем угля составляет 31600 тысяч тонн угля. Ведется работа по продаже соцугля через мобильное приложение»,- сообщил он.

К. Аксакалов особо подчеркнул, что вопросов с наличием угля в области быть не должно. Профильное ведомство должно контролировать вопросы запасов угля, а также ценообразование.

Вместе с тем, несмотря на проведеный комплекс подготовительных мероприятий, по словам Д. Аскарова, в области были зафиксированы аварийные ситуации.

«23 ноября на Аркалыкской ТЭЦ в рамках пусконаладочных работ произошел хлопок на водогрейном котле №5, вследствие чего была частично обрушена обмуровка котла. На производственную деятельность это не повлияло. Все восстановительные работы завершены, - доложил руководитель ведомства. — 27 ноября на центральной котельной села Боровское Мендыкаринского района вышел из строя один из основных котлов. Авария была устранена в тот же день. Кроме того, 30 ноября в Рудном на квартальном трубопроводе произошла авария на подающей теплосети. Силами местных исполнительных органов и коммунальных службу авария также была устранена за день»

Имеются, по словам Д. Аскарова, и факты нарушения температурного режима на объектах образования в ряде районов Костанайской области.

Это, по словам руководителя управления образования области З. Байменовой, связано было с переходом с твердого топлива на газовое отопление.

«Что касается школы в Федоровском районе. Там подрядчик немного затянул со сроками. Температурный режим восстановлен. Но, к сожалению, из 16 кабинетов учебных кабинетов в 2 - температура составляет 17 градусов, это меньше нормы,- отметила З. Байменова. — Что касается Урицкой СШ в Сарыкольском районе. Основная вина - человеческий фактор. Кочегар не должным образом работал. Со 2 декабря ситуация улучшилась. И сегодня на входе температура 70 градусов, на выходе 60 градусов. Но в 2 из 20 кабинетов температура около 15 градусов. Из-за этого школа перешла на двухсменное обучение. Уже разработана ПСД на капитальный ремонт в школе. Проект на 687 млн тенге готов. Надеемся, вы поддержите этот проект».

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что нужно оперативно реагировать на возникающие вопросы.

«Мы понимаем, чтобы реально влиять на ситуацию с отоплением, нужны соотвествующие средства. И немалые. И ПСД нужно разрабатывать вовремя. С этим у нас часто бывают опаздания. Эту зиму нужно оперативно отработать и выделить средства на разработку ПСД, экспертизу. К сожалению, в последнее время должного внимания не уделялось этому вопросу. Это не только у нас в области, а по всей стране ситуацию видим. Недофинансирование приводит к таким ЧП, которые мы видим в других регионах. Мы на стадии утверждения бюджета на 2023 год, поэтому готовы дополнительно рассмотреть финансирование этих проектов»,- сказал К. Аксакалов.

Немало вопросов у главы региона и по состоянию ТЭЦ в Рудном.

«До сих пор там ведутся ремонтные работы водогрейного котла №3. Только в конце года будет завершен ремонт на станции №5. Здесь также имеется изношенность тепловых сетей по городу - на 62%. Аналогичная проблема износа тепловых сетей в Аркалыке. На 85% сети города изношены. В этом году местами проведена замена, но только 1 100 погонных метров теплотрассы. Это мало, - считает К. Аксакалов. — Мы должны отреагировать оперативно на имеющиеся проблемы. По Аркалыкской ТЭЦ тоже нужно ускорить процесс по переходу с мазута на уголь. Нужно сконцентрироваться и довести работу до конца. В целях безопасного и штатного проведения отопительного сезона важно не скрывать имеющиеся проблемы или нарушения в работе. Некоторые не выдают достоверную информацию по имеющимся проблемам, такие факты тоже имеют место быть. Поэтому если есть проблема, об этом нужно говорить».