О проблемах экологии говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошла очередная и заключительная в этом году сессия Атырауского областного маслихата. На сессии депутаты заслушали отчет руководителя департамента экологии Атырауской области Абая Сафина, вызвавший острые споры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным главного эколога региона, 147 природопользователей первой категории, это предприятия с самым высоким уровнем вредных выбросов в окружающую среду. В текущем году они должны были затратить на природоохранные мероприятия более 24,7 млрд тенге. Из них большая часть – 20 млрд тенге приходится на ТШО (4 млрд), АНПЗ (2 млрд) и НКОК (14 млрд).

«Но депутаты усомнились в эффективности проводимых работ. К примеру, НКОК обязался затратить 12 млрд тенге на строительство завода по очистке сточных вод. Но этот проект так и не был осуществлен. Работы по озеленению также подверглись критике», - сообщает РСК.

Несогласие с позицией главного эколога Атырауской области выразил и аким региона Нурлан Ногаев, не обошедший острый вопрос состояния окружающей среды.





«Мы знаем, что готовятся поправки в Экологический кодекс и многие вопросы решаются в комитете. Но нельзя оставаться безучастными. Ваша задача – на местах вести контроль за нарушениями и выполнением природоохранных мероприятий. Проблемы экологии волнуют все население Атырауской области. Ежедневно люди пишут в Telegram-чат о проблемах экологии, о невыносимых запахах, о влиянии всего этого на здоровье. Прежде всего, мы должны решить эти вопросы. Прекрасно понимаю, что производство не может быть полностью экологичным, но вы должны находить пути как минимизировать урон, наносимый природе», - сказал руководитель региона, обращаясь к главному экологу.

По мнению акима, на сегодняшний день есть все рычаги для принятия конкретных мер. Этим не должен заниматься только один человек или одно управление. «Природоохранные мероприятия, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду, снижение воздействия на здоровье и жизнь людей, должны проводиться на системной основе. С участием всех жителей области, местной исполнительной власти, недропользователей. Сейчас проводится определенная работа крупными предприятиями, в том числе и с нашей помощью. Но этого недостаточно, она должна продолжаться и вестись непрерывно», – отметил Нурлан Ногаев.



