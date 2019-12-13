+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: -4 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О проблемах экологии говорили в Атырау

13 Декабря 2019 03:26
Поделиться:
О проблемах экологии говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошла очередная и заключительная в этом году сессия Атырауского областного маслихата. На сессии депутаты заслушали отчет руководителя департамента экологии Атырауской области Абая Сафина, вызвавший острые споры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Надо решать проблему с ТЭЦ - Бакытжан Сагинтаев об экологии Алматы
Природоохранная полиция в Павлодарской области начала защиту сайгаков Дарига Назарбаева призвала маслихаты проконтролировать использование средств на охрану природы В Минэкологии ответили на видео школьника о ситуации в Усть-Каменогорске

По данным главного эколога региона, 147 природопользователей первой категории, это предприятия с самым высоким уровнем вредных выбросов в окружающую среду. В текущем году они должны были затратить на природоохранные мероприятия более 24,7 млрд тенге. Из них большая часть – 20 млрд тенге приходится на ТШО (4 млрд), АНПЗ (2 млрд) и НКОК (14 млрд).

«Но депутаты усомнились в эффективности проводимых работ. К примеру, НКОК обязался затратить 12 млрд тенге на строительство завода по очистке сточных вод. Но этот проект так и не был осуществлен. Работы по озеленению также подверглись критике», - сообщает РСК.

Несогласие с позицией главного эколога Атырауской области выразил и аким региона Нурлан Ногаев, не обошедший острый вопрос состояния окружающей среды.


«Мы знаем, что готовятся поправки в Экологический кодекс и многие вопросы решаются в комитете. Но нельзя оставаться безучастными. Ваша задача – на местах вести контроль за нарушениями и выполнением природоохранных мероприятий. Проблемы экологии волнуют все население Атырауской области. Ежедневно люди пишут в Telegram-чат о проблемах экологии, о невыносимых запахах, о влиянии всего этого на здоровье. Прежде всего, мы должны решить эти вопросы. Прекрасно понимаю, что производство не может быть полностью экологичным, но вы должны находить пути как минимизировать урон, наносимый природе», - сказал руководитель региона, обращаясь к главному экологу.

По мнению акима, на сегодняшний день есть все рычаги для принятия конкретных мер. Этим не должен заниматься только один человек или одно управление. «Природоохранные мероприятия, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду, снижение воздействия на здоровье и жизнь людей, должны проводиться на системной основе. С участием всех жителей области, местной исполнительной власти, недропользователей. Сейчас проводится определенная работа крупными предприятиями, в том числе и с нашей помощью. Но этого недостаточно, она должна продолжаться и вестись непрерывно», – отметил Нурлан Ногаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив