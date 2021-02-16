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    10:01, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    О признаках начала восстановления экономической активности в реальном секторе рассказал Ерболат Досаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК страны Ерболат Досаев заявил о снижении деловой активности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане деловая активность снизилась второй месяц подряд с 49,0 до 48,4 пункта за счет замедления деловой активности в промышленности и сфере услуг. Строительство вышло в положительную зону», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, проведенный Национальным банком мониторинг предприятий за 4 квартал 2020 года указывает на сохранение низких темпов экономической активности в реальном секторе, обусловленных снижением инвестиционной активности и объемов производства.

    «Вместе с тем отмечаются восстановление спроса и ускорение роста цен на готовую продукцию, снижение процентных ставок по кредитам. Композитный опережающий индикатор демонстрирует появление признаков постепенного начала восстановления экономической активности в реальном секторе. В 1 квартале текущего года предприятия ожидают слабого роста экономической активности», - заключил глава Нацбанка.



    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Другие государственные органы Главная Экономика
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