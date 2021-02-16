О признаках начала восстановления экономической активности в реальном секторе рассказал Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК страны Ерболат Досаев заявил о снижении деловой активности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане деловая активность снизилась второй месяц подряд с 49,0 до 48,4 пункта за счет замедления деловой активности в промышленности и сфере услуг. Строительство вышло в положительную зону», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, проведенный Национальным банком мониторинг предприятий за 4 квартал 2020 года указывает на сохранение низких темпов экономической активности в реальном секторе, обусловленных снижением инвестиционной активности и объемов производства.

«Вместе с тем отмечаются восстановление спроса и ускорение роста цен на готовую продукцию, снижение процентных ставок по кредитам. Композитный опережающий индикатор демонстрирует появление признаков постепенного начала восстановления экономической активности в реальном секторе. В 1 квартале текущего года предприятия ожидают слабого роста экономической активности», - заключил глава Нацбанка.



