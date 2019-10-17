О приватизации исторического наследия Золотой Орды со стороны Казахстана не может быть и речи – историк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Малоизвестные страницы истории Золотой Орды, истоки происхождения Казахского ханства и особенности взаимоотношений между различными государствами, вышедшими из Улуса Джучи (Золотой Орды) рассмотрели отечественные и зарубежные ученые и эксперты в ходе круглого стола «Золотая орда: история и историческая память» в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Насколько важна Золотая Орда для Казахстана? На данный вопрос ответил главный эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента (ИМЭП) Радик Темиргалиев.

«Чем вызвана актуальность данной исторической эпохи для Казахстана? Почему, на мой взгляд, руководство страны выступило с такой инициативой? Во-первых, по различным причинам на протяжении длительного времени эпоха Золотой Орды являлась большим белым пятном в отечественной истории. Раньше в казахстанских учебниках истории никогда не рассматривалась история Джучи хана, взаимоотношение с населением Дешт- и-Кипчака, завоевательные походы Бату хана, реформы Узбек хана и многие другие темы. Хотя все это касалось истории Казахстана и отражалось в жизни предков казахского народа. Такое положение сохранялась по инерции и после обретения Казахстаном независимости. Прежде всего, по причине нехватки специалистов по средневековой истории, и когда в приоритете находились самые насущные вопросы жизнеобеспечения, которые не позволяли государству в должной мере уделять внимание развитию исторической науки», - считает Р. Темиргалиев.

Как отмечает историк, важнейшей вехой возвращения средневековой истории в повестку общественного обсуждения стала «Улытауское интервью» Первого Президента, прозвучавшее в 2014 году, в котором он анонсировал празднование 550-летия Казахского ханства.

«Понятно, что изучение формирования и развития любого государства просто немыслимо без осмыслений истории, в данном случае эпохи Золотой Орды. В своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, в 2015 году,Нурсултан Назарбаев особо отметил, что Казахское ханство является законным наследником Золотой Орды. Инициированная в этом году Касым-Жомартом Токаевым идея празднования 750-летия Золотой Орды стала логическим продолжением идеи Первого Президента РК и значимости вопросов национальной истории и исторического наследия», - отметил главный эксперт ИМЭП.

«Чем важна для Казахстана Золотая Орда? Во-первых, нахождение в тени внимания столь длительного исторического отрезка лишает цельности нашей истории. Мы не можем, грубо говоря, от Караханитского каганата или кипчакских ханств переходить сразу к истории Казахского ханства, игнорируя более двух столетий истории своих предков. Это все равно, что изучать историю Китая без истории династии Тан, или историю России без эпохи Рюриковичей. Так появляется ничем неоправданный временной разрыв, пропадает логика истории, мы утрачиваем понимание причинно-следственных связей в исторических процессах. Не исследовав и не осмыслив историю Золотой Орды, мы даже до конца не можем понять историю Казахского ханства», - считает спикер.

Радик Темиргалиев отметил, что «казахстанское общество без Золотой Орды утрачивает важную часть своего символического капитала».

«Известные различные исследования, которые показывают, какую серьезную стимулирующую роль для развития общества и отдельных личностей играет психологическая убежденность к принадлежности к особой успешной группе. Пример предков, построивших мощную военно-политическую державу с развитой экономикой и богатой культурой, оказывает существенное влияние на амбиции и честолюбие современного общества. В этом плане история величественной Золотой Орды укрепляет дух народа и способствует укреплению казахского патриотизма. Безусловно, не может быть даже речи о какой-то приватизации исторического наследия Золотой Орды со стороны Казахстана. Это общее наследие целого ряда тюркских народов», - подчеркнул главный эксперт Института мировой экономики и политики

Он также добавил, что только работая сообща и тесно взаимодействуя можно вернуть Золотой Орде должно место в мировой истории.

В свою очередь директор Института истории государства МОН РК, профессор, доктор исторических наук Буркит Аяган считает, что история Золотой Орды не исследуется сегодня на достаточном уровне.

«Однако множество стран в долгу перед этим государством. Почему историки Евразии молчат об истории Золотой Орды? Нужно отметить одну детальную справедливость: До революции в России такие историки как Ключевский, Костамаров, Зернов, Бартольд исследовали объективно историю, однако мы можем находить субъективные ошибки в их исследованиях. Конечно, ими проделан огромный труд. К примеру, работа татарского ученого Махмуда Сапаргалиева является одним из ярчайших исследований», - считает Буркит Аяган.

Как отметил историк, в последнее время татарский народ все глубже познает и исследует историю золотоордынского времени.

«Татарский народ подарил трехтомную книгу «Золотая Орда в мировой истории». Для Казахстана данная тема исследуется в рамках программной статьи «Семь граней Великой степи». Несмотря на все сложности, мы благодарны тем людям, которые донесли ценность Золотой Орды до сегодняшнего времени. В этой связи, огромный вклад в развитие истории того периода внесли Алькей Маргулан, Вениамин Юдин, Клавдия Пищулина. К тому же среди современных исследователей мы можем назвать имена Меруерт Абусеитовой, Берекета Карибаева, Радика Темиргалиева», - отметил Б. Аяган.

А приехавший в Нур-Султан гость из Татарстана доктор исторических наук, профессор, этнограф Дамир Исхаков рассказал, как Золотая Орда повлияла на мировую историю.

«Золотая Орда – громадная империя, из которой вышли многие тюркские народы. Поэтому история этого государства важна для всех нас. Это государство с его культурой является нашим общим наследием. Поэтому мы должны все время заниматься историей Золотой Орды, это ключевой этап формирования наших этносов. Там наши корни. Конечно, был и древнетюркский период, который тоже важен, но золотоордынский был решающим для тюркоязычных народов. Потому что такую мировую империю в таких масштабах тюркоязычный народ больше не создавал», - отметил Дамир Исхаков.

«Историческое государство отличалось тем, что совмещало кочевое хозяйство с оседлым», - продолжил зарубежный историк.

По его словам, Золотую Орду принято назвать развитым государством, где процветала городская жизнь.

«Обычно недооценивают уровень развития этого государства, но мы знаем множество городов, которые существовали и процветали в золотоордынское время. Есть такой интересный факт: можно фиксировать, из Золотой Орды на территорию Европы, например, в Италию вывозили зерно. Отнюдь это не было только кочевым государством. Когда мы говорим о Золотой Орде, то имеем в виду, что это сложная цивилизация, которая имеет тюркские, монгольские истоки. В этом же государстве жили и славяне, и современные русские также вышли оттуда. Кроме того, Золотая Орда находилась в тесном взаимодействии и с другими регионами, в частности, с такими центрами как Юаньской империей (Китай), Ираном, Европой. Есть такая точка зрения, что Золотая Орда влияла даже на отдаленные районы Европы. Потому что торговые связи с Китаем и другими регионами походили через территорию Золотой Орды», - сказал Д. Исхаков.

Как отметил спикер, в период Золотой Орды существовал Великий Шелковый путь, который являлся важной торговой артерией.

«Что самое важное, Золотая Орда оставила неизгладимый след в историческом сознании наших народов. В наших эпосах, преданиях и легендах существуют золотоордынские герои. К примеру, в большинстве тюркских народов есть эпос о Едигее, у казахов также есть», - добавил ученый из Татарстана. Отметим, что эксперты в ходе круглого стола рассказали о важности этого исторического периода в историческом сознании современного казахстанского и российского общества, имеющиеся негативные стереотипы и противоречия, а также то, как меняется отношение к данной исторической эпохе среди населения и профессиональных кругов. Также по результатам мероприятия оглашены результаты масштабного социологического исследования ИМЭП при Фонде Первого Президента, посвященного исторической памяти современного казахстанского общества и восприятия им досоветского периода истории.