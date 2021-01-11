О присвоении бухгалтером спортшколы 24 млн тенге рассказали в Антикоррупционной службе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области рассмотрели представление по оконченному уголовному делу в отношении главного бухгалтера областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бухгалтера спортшколы подозревали в хищении 23,7 млн тенге бюджетных средств. В октябре прошлого года женщину осудили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

«Достоверно установлено, что руководители спортшколы находились в неведении относительно совершаемых хищений бюджетных средств, а их ЭЦП использовались главным бухгалтером. У органа уголовного преследования имеются достаточно оснований полагать, что обстоятельствами, способствовавшими совершению преступления, стали ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей руководством школы, полное отсутствие надлежащего контроля со стороны управления физической культуры и спорта за правильностью и обоснованностью расходования бюджетных средств», - сказал руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин.

В Антикоррупционной службе рекомендовали рассмотреть вопрос о привлечении руководства школы к строгой дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и отсутствие должного ведомственного контроля за подчинёнными.

Е. Баянгазин напомнил о введенном запрете на применение условно-досрочного освобождения к лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления, об исключении возможности коррупционерам отбыть наказание в колониях-поселениях.

«Этим нивелируется привилегированное положение для коррупционеров, в отличие от осужденных за общеуголовные преступления, которым для отбытия наказания в колонии-поселении необходимо, как минимум, два года провести в исправительных учреждениях закрытого типа, что вызывало определенную критику. Уверен, что вводимый запрет на УДО по коррупционным преступлениям станет мощным превентивным инструментом. Каждый госслужащий теперь сто раз подумает, стоит ли идти на сделку с совестью, рискуя «отсидеть» полный срок», - подчеркнул Е.Баянгазин.