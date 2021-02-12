О приросте запасов полезных ископаемых рассказали в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате геологоразведочных работ недропользователей в 2020 году поставлены на госбаланс 20 месторождений. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прирост запасов полезных ископаемых составил: золото – 111,5 тонны, уран – 55,4 тысячи тонн, железные руды – 13,8 млн тонн, нефть – 31,7 млн тонн», - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на коллегии ведомства.

Он отметил, что в реализацию Кодекса «О недрах и недропользовании» выдано 22 лицензии на геологическое изучение недр и 2 лицензии на использование пространства недр.

«Осуществлялась планомерная работа по формированию программы управления государственным фондом недр. Всего включено 597 объектов на разведку и добычу твердых полезных ископаемых, общераспространенных полезных ископаемых и углеводородного сырья. Также хочу отметить, что АО «Казгеология» совместно с инвесторами по итогам геологического изучения недр выявили перспективные участки: с АО «Полиметалл» (Россия) - участок Шекара; с ILUKA (Австралия) - участок Арго. Всего в реализации у компании 47 инвестиционных проектов», - проинформировал вице-министр.