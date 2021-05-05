О «приобретенном иммунитете» рассказали чиновники Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - О событиях 2020 года и вынесенных из них уроках чиновники акимата Павлодарской области вспоминают в фильме «Приобретая иммунитет». Они рассказывают о том, что оставалось, как говорится, за кадром, пока по региону выставляли блокпосты, разворачивали инфекционные госпитали и принимали другие срочные решения, ошибаться с которыми было нельзя, передает МИА «Казинформ».

«Был развернут триаж-центр во дворце спорта «Баянтау», где шла сортировка пациентов. Тяжелых – в один стационар, средних – в другой, тех, кто был в удовлетворительном состоянии, - в третий. Триаж-центр значительно помог разгрузить скорую, за счет него мы смогли справиться», - рассказывает руководитель управления здравоохранения Айдар Ситказинов.

О другом срочном решении в связи с пандемией и ее последствиями вспоминает замглавы региона Сакен Шаяхметов. После введения карантинных мер, особенно с появлением блокпостов, у жителей области возникало много вопросов, решать которые нужно было, что называется, здесь и сейчас. Так, на очередном заседании оперативного штаба под председательством акима области Абылкаира Скакова решили создать Центр оперативного реагирования (ЦОР).

«В ЦОР круглосуточно работали руководители управлений и их замы, которые там же на месте, в течение телефонного разговора с заявителем, решали его вопросы или давали необходимые разъяснения. В первые сутки ЦОР принял почти 5 тысяч звонков, всего поступило более 100 тысяч обращений. Это говорит о том, что такой канал связи с жителями в то время был необходим», - говорит Сакен Шаяхметов, курировавший ЦОР.

Еще одной значимой мерой стало создание лекарственного стабилизационного фонда. Как делится директор фармацевтической компании, приходилось работать в «бешеном» ритме.

«С июля по октябрь-ноябрь фуры приходили по 3-4 раза в неделю. Сейчас ситуация выровнялась, в аптеках области есть неснижаемый двухмесячный запас популярных жаропонижающих, противовирусных препаратов, антикоагулянтов – всего более 30 видов лекарств», - отмечает Асхат Акимбеков.

Помимо вопросов здравоохранения, приходилось решать проблемы во многих других отраслях: образовании, поддержке бизнеса, улучшении интернет-связи в сельской местности и других. О вопросах продовольственной безопасности рассказывает заместитель акима области Асаин Байханов.

«Провели большую работу с торговыми сетями, нашими фермерами, чтобы цепочка поставок не прерывалась. В апреле прошлого года в продовольственном стабфонде было 600 тонн продуктов. За один месяц и 10 дней мы довели объем продовольственных запасов до 5 тысяч тонн. Для аграриев был организован «зеленый коридор», - говорит Байханов.

В фильме вспоминают и то, как в Павлодаре в течение двух месяцев удалось возвести модульный инфекционный госпиталь, где, как говорит руководитель облздрава, спасли много жизней.

«Был поражен, что больница такая. Когда успели построить такую? Удивляюсь. Медперсонал очень вежливый, профессиональный, оборудование все есть», - делится впечатлениями один из пациентов госпиталя Виктор Бутенко.

В 2020 году в Павлодарской области было значительно улучшено ресурсное обеспечение системы здравоохранения. Был полностью обновлен автопарк станции скорой помощи, втрое увеличено число аппаратов ИВЛ, в семь раз – количество точек кислородного обеспечения, в 5,5 раза – число кислородных станций. Был сформирован резерв медработников почти из 600 специалистов. Сейчас в регионе идет прививочная кампания, на сегодня первый и второй компоненты вакцины получили более 65 тысяч жителей области.