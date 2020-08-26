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О приобретении и применении вакцины против коронавируса договорились Казахстан и Россия

26 Августа 2020 12:08
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О приобретении и применении вакцины против коронавируса договорились Казахстан и Россия

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация Правительства Республики Казахстан посетила Российскую Федерацию с рабочим визитом. Делегацию возглавил заместитель Премьер-Министра Роман Скляр. На встречах с представителями российского Правительства обсуждены актуальные вопросы промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19 для бесплатной и добровольной иммунизации населения при условии проведения всех клинических испытаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Так, Роман Скляр провел обсуждение по вопросам промышленной кооперации и сотрудничества в сфере фарминдустрии с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Стороны отметили, что расширение торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией полностью отвечает характеру стратегического партнёрства обеих государств.
В ходе встречи обсуждены этапы реализации совместных проектов с крупными производственными компаниями: ПАО «КАМАЗ», АО «Петербургский Тракторный Завод», АО «МХК «Еврохим», ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и «Группой «ГАЗ».

Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
При этом иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний.

В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения РК Алексея Цоя и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в ходе которых обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Россия   #Коронавирус  
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