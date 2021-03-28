О принимаемых мерах по предотвращению паводков рассказали в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cохраняется высокий уровень угрозы затопления 276 населенных пунктов Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, в которых проживает свыше 270 тысяч человек. О мерах принимаемых по предотвращению паводков рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает МИА «Казинформ».

По данным «Казгидромета» на 25 марта объемы влагозапасов выше нормы на 105% в бассейне реки Шагалалы в Акмолинской области, на 98% в бассейне реки Есил в Северо-Казахстанской области (приток в Сергеевское водохранилище), на 97% в бассейне реки Илек (приток в Актюбинское водохранилище) в Актюбинской области, на 37% в бассейне реки Нура в Карагандинской области (приток в Самаркандское водохранилище), на 31% в бассейне реки Сарысу в Карагандинской области, на 20% в бассейне реки Тогызак в Костанайской области, на 18% в бассейне реки Аят в Костанайской области (приток в Каратомарское водохранилище), на 12% в бассейне реки Утва в Западно-Казахстанской области, на 8% в бассейнах реки Тобыл в Костанайской области (приток в Верхнетобольское водохранилище), реки Селеты в Акмолинской области (приток в Селетинское водохранилище).

Глубина промерзания почв больше прошлогодних показателей Западно-Казахстанской (+53 см), Северо-Казахстанской (+70 см), Карагандинской (+32 до +66 см), Акмолинской (+23 до +84 см), Костанайской (+19 до +97 см), Актюбинской (+74 до +92 см) областях.

Процесс снеготаяния продолжается, площадь покрытия снегом республики составляет – 69%, при этом площадь покрытия снега в Атырауской области составляет – 20%, Кызылординской – 29%, Туркестанской – 37%, Алматинской – 52%. Жамбылской – 74%.

Идет процесс ослабления ледостава на реках Сырдария в Кызылординской области и в дельте реки Иле Алматинской области, реки Ертыс в Восточно-Казахстанской области, реки Урал в Атырауской области, которые могут привести к заторам и выходу воды на пойменные участки.

В то же время следует отметить, что погода бывает непредсказуемой и за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к паводковым явлениям. При этом, обстановку могут усугубить глубокое промерзание грунта и осеннее переувлажнение, превышение норм снегозапасов, а также резкое весеннее повышение температуры воздуха.

В целях подготовки к паводкоопасному периоду текущего года в 2020 году регионами страны проведена работа по строительству и ремонту 148 км защитных дамб, берегоукрепление, дноуглубление, спрямление 371,6 км русел паводкоопасных рек, устройство 12,2 тысяч км водоотводных каналов, очистка каналов (4791 шт.) и арыков (5225 шт.) и водопропускных сооружений.

Для борьбы с паводками подготовлены материальные ресурсы: ГСМ это свыше 3,3 тысяч тонн, инертные материалы (228,4 тысяч тонн), мешкотары (912 тысяч штук), заключены договора (21) по организации взрывных работ в паводковый период.

Одновременно осуществлено 964 рейдов по населенным пунктам, проведено 966 сходов, в ходе которых роздано 189266 памяток с правилами действий при паводках.

Местными исполнительными органами вывезено более 21,6 млн. м3 снега. Вывоз снега продолжается.

Сформирована группировка сил и средств (в том числе подразделения в/ч НГ и ДП), с общей численностью свыше 10 тысяч человек личного состава и более 1,8 тысяч единиц техники.

Для борьбы с паводками и эвакуации пострадавшего населения на вооружении МЧС имеется 1863 единиц технических средств, из них пожарно-насосных станций, (46) автомобилей рукавных, (34) ед. автомобилей насосно-рукавных (18), вездеходов-болотоходов (55),. «Вахтовок» (74), переносных и прицепных мотопомп (1306), надувных и металлических лодок (330).

Дополнительно подготовлены резервные группы (приданные силы) территориальных подразделений МЧС, с регионов менее подверженных к крупным подтоплениям, с общей численностью 1047 человек, 121 единиц техники, 47 плавсредств и 127 мотопомп. Также приведен в повышенную готовность сводный отряд Кокшетауского технического института техники и вертолеты АО «Казавиаспас».

Подготовлено имущество и техника оперативного резерва МЧС для разворачивания палаточного лагеря пострадавшему населению.