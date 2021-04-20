О принципе экстерриториальности рассказали в Республиканской нотариальной палате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О принципе экстерриториальности при оформлении сделок с недвижимым имуществом рассказала председатель Республиканской нотариальной палаты Асель Жанабилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новыми поправками в Закон «О нотариате» вводится принцип экстерриториальности при оформлении сделок с недвижимым имуществом.

Как рассказала Асель Жанабилова, если ранее сделки с недвижимостью удостоверялись у нотариуса по месту нахождения этого имущества, то с введением в действие указанной нормы, стороны могут обратиться к любому нотариусу, без привязки к месту его нахождения.

«Одной из новелл закона также является принцип экстерриториальности. При этом хотелось бы дополнить, что экстерриториальный принцип экономит время и средства граждан, позволяя оформлять любое недвижимое имущество, находящееся в другом регионе республики, не покидая места своего проживания», - сказала председатель Республиканской нотариальной палаты на брифинге в СЦК.

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