РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:17, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    О принципе экстерриториальности рассказали в Республиканской нотариальной палате

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О принципе экстерриториальности при оформлении сделок с недвижимым имуществом рассказала председатель Республиканской нотариальной палаты Асель Жанабилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новыми поправками в Закон «О нотариате» вводится принцип экстерриториальности при оформлении сделок с недвижимым имуществом.

    Как рассказала Асель Жанабилова, если ранее сделки с недвижимостью удостоверялись у нотариуса по месту нахождения этого имущества, то с введением в действие указанной нормы, стороны могут обратиться к любому нотариусу, без привязки к месту его нахождения.

    «Одной из новелл закона также является принцип экстерриториальности. При этом хотелось бы дополнить, что экстерриториальный принцип экономит время и средства граждан, позволяя оформлять любое недвижимое имущество, находящееся в другом регионе республики, не покидая места своего проживания», - сказала председатель Республиканской нотариальной палаты на брифинге в СЦК.

    Ранее в Министерстве юстиции РК объяснили, как регистрируются права на недвижимость.


    Теги:
    Закон и право Права человека Жилье Общество
    Сейчас читают
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!