О причинах веерных отключений электроэнергии рассказали в «KEGOC»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О причинах веерных отключений электроэнергии рассказал на брифинге главный диспетчер филиала АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора» Бекжан Мукатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан продолжает параллельную работу с Единой энергосистемой Российской Федерации и Объединенными энергосистемами Центральной Азии. Максимум потребления электроэнергии сейчас фиксируется около 15 тысяч МВт. Проводятся ремонты на электростанциях, в соответствии с планами. 8 ноября включены в работу обе машины на Мойнакской ГЭС. Буквально вчера запущен энергоблок мощностью 200 МВт на Жамбылской ГРЭС для того, чтобы максимально удовлетворить потребности потребителей республики. С начала года потребление республики, по сравнению с прошлым годом, выросло более чем на 7,2%. В целом, отключений в сетях АО «KEGOC» нет, потребители обеспечиваются электроэнергией в полном объеме. Оперативная обстановка нормальная», – сказал Б.Мукатов.

Отвечая на вопросы журналистов о веерных отключениях электроэнергии, главный диспетчер разъяснил, что в октябре-ноябре фиксировались внеплановые перетоки в сетях АО «KEGOC», обусловленные недостаточной покупкой электроэнергии на энергоисточниках. Для того, чтобы минимизировать неконтрактный прием электроэнергии, были отданы приказы региональным отраслевым компаниям, чтобы в их сетях были произведены перетоки, в соответствии с плановыми значениями, или хотя бы в допустимых пределах. В том числе, для того, чтобы не допустить крупные системные аварии, которые могли бы привести к отключению потребителей нескольких областей, в частности, на юге Казахстана.

Б.Мукатов подчеркнул, что потребители должны закупать энергию в том объеме, который они фактически потребляют. К настоящему времени «переборы» электроэнергии потребителями происходили, практически, во всех областях.

Также главный диспетчер отметил, что резервы для увеличения производства электроэнергии имеются, в частности, на Жамбылской ГРЭС, поэтому потребители могут заблаговременно закупить необходимые им объемы и избежать внеплановых отключений. Организована площадка на базе АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности», где продают свои резервы все казахстанские электростанции, а также выставляются резервы, которые предоставляются соседними энергосистемами.