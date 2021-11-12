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О причинах веерных отключений электроэнергии рассказали в «KEGOC»

12 Ноября 2021 13:57
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О причинах веерных отключений электроэнергии рассказали в «KEGOC»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О причинах веерных отключений электроэнергии рассказал на брифинге главный диспетчер филиала АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора» Бекжан Мукатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан продолжает параллельную работу с Единой энергосистемой Российской Федерации и Объединенными энергосистемами Центральной Азии. Максимум потребления электроэнергии сейчас фиксируется около 15 тысяч МВт. Проводятся ремонты на электростанциях, в соответствии с планами. 8 ноября включены в работу обе машины на Мойнакской ГЭС. Буквально вчера запущен энергоблок мощностью 200 МВт на Жамбылской ГРЭС для того, чтобы максимально удовлетворить потребности потребителей республики. С начала года потребление республики, по сравнению с прошлым годом, выросло более чем на 7,2%. В целом, отключений в сетях АО «KEGOC» нет, потребители обеспечиваются электроэнергией в полном объеме. Оперативная обстановка нормальная», – сказал Б.Мукатов.

Отвечая на вопросы журналистов о веерных отключениях электроэнергии, главный диспетчер разъяснил, что в октябре-ноябре фиксировались внеплановые перетоки в сетях АО «KEGOC», обусловленные недостаточной покупкой электроэнергии на энергоисточниках. Для того, чтобы минимизировать неконтрактный прием электроэнергии, были отданы приказы региональным отраслевым компаниям, чтобы в их сетях были произведены перетоки, в соответствии с плановыми значениями, или хотя бы в допустимых пределах. В том числе, для того, чтобы не допустить крупные системные аварии, которые могли бы привести к отключению потребителей нескольких областей, в частности, на юге Казахстана.

Б.Мукатов подчеркнул, что потребители должны закупать энергию в том объеме, который они фактически потребляют. К настоящему времени «переборы» электроэнергии потребителями происходили, практически, во всех областях.

Также главный диспетчер отметил, что резервы для увеличения производства электроэнергии имеются, в частности, на Жамбылской ГРЭС, поэтому потребители могут заблаговременно закупить необходимые им объемы и избежать внеплановых отключений. Организована площадка на базе АО «Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности», где продают свои резервы все казахстанские электростанции, а также выставляются резервы, которые предоставляются соседними энергосистемами.


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#Энергетика   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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