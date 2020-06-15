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О причинах усиления контроля при сдаче ЕНТ рассказал Дидар Смагулов

15 Июня 2020 17:49
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О причинах усиления контроля при сдаче ЕНТ рассказал Дидар Смагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О причинах усиления контроля при сдаче ЕНТ рассказал директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году мы значительно усилили контроль. Если будет обнаружено, что тестируемый попытается с собой занести запрещенный предмет – смартфон, шпаргалки, то для него экзамен закончится. Он не будет допущен на экзамен, и результата у него не будет», - сказал Дидар Смагулов в ходе брифинга на площадке СЦК.

Спикер добавил, что если раньше нахождение на пункте ЕНТ был похоже на лотерею – получится у школьника пронести смартфон или нет, то теперь ситуация в корне изменится.

«Это приводило даже к курьезам, когда у одного тестируемого в прошлом год мы обнаружили 13 смартфонов. Конечно, все это влияло на организацию процессов, все это время ребята стояли на улице и ожидали пока произойдет запуск. Ну и в целом понятно, как характеризует попытка пронести смартфон тестируемого. Но мы эту работу начали сначала года и показали, какие правила будут на июньском ЕНТ. Если тестируемый подойдет к металлоискателю с запрещенным предметом, то его результат будет аннулирован, к тесту он не будет допущен, и в этом году тест пересдать он не сможет. Перед тем, как он подойдет, мы попросим его ознакомиться с правилами, он распишется в соответствующем документе, что он правила тестирования знает и запрещенных предметов с собой не имеет», - пояснил Дидар Смагулов.

Он также добавил, что школьники о правилах уже хорошо знают, и ситуация меняется.

«Я думаю, что школьники правила игры уже приняли, и если сравнить с прошлым годом, то в этом году количество тестируемых ( в ходе текущих экзаменов), которые пронесли с собой смартфоны или пытались пронести, сократилось с 60 % до 5%», - резюмировал Дидар Смагулов.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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