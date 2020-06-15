О причинах усиления контроля при сдаче ЕНТ рассказал Дидар Смагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О причинах усиления контроля при сдаче ЕНТ рассказал директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы значительно усилили контроль. Если будет обнаружено, что тестируемый попытается с собой занести запрещенный предмет – смартфон, шпаргалки, то для него экзамен закончится. Он не будет допущен на экзамен, и результата у него не будет», - сказал Дидар Смагулов в ходе брифинга на площадке СЦК.

Спикер добавил, что если раньше нахождение на пункте ЕНТ был похоже на лотерею – получится у школьника пронести смартфон или нет, то теперь ситуация в корне изменится.

«Это приводило даже к курьезам, когда у одного тестируемого в прошлом год мы обнаружили 13 смартфонов. Конечно, все это влияло на организацию процессов, все это время ребята стояли на улице и ожидали пока произойдет запуск. Ну и в целом понятно, как характеризует попытка пронести смартфон тестируемого. Но мы эту работу начали сначала года и показали, какие правила будут на июньском ЕНТ. Если тестируемый подойдет к металлоискателю с запрещенным предметом, то его результат будет аннулирован, к тесту он не будет допущен, и в этом году тест пересдать он не сможет. Перед тем, как он подойдет, мы попросим его ознакомиться с правилами, он распишется в соответствующем документе, что он правила тестирования знает и запрещенных предметов с собой не имеет», - пояснил Дидар Смагулов.

Он также добавил, что школьники о правилах уже хорошо знают, и ситуация меняется.

«Я думаю, что школьники правила игры уже приняли, и если сравнить с прошлым годом, то в этом году количество тестируемых ( в ходе текущих экзаменов), которые пронесли с собой смартфоны или пытались пронести, сократилось с 60 % до 5%», - резюмировал Дидар Смагулов.