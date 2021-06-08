О причинах сохранения уровня базовой ставки рассказал зампредседателя Нацбанка РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов рассказал о причинах сохранения уровня базовой ставки, несмотря на определенные мнения экспертов касательно необходимости ее повышения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на текущий момент действие проинфляционных факторов в экономике действительно превалирует.

«Подчеркну, что Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию во внешнем секторе и внутренней экономике и в случае дальнейшего более устойчивого давления со стороны проинфляционных факторов и более медленной дезинфляции по сравнению с прогнозными оценками готов к повышению базовой ставки», - отметил он.

Внешнее инфляционное давление обусловлено ростом мировых продовольственных цен и ускорением инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана. Во внутреннем секторе основное влияние на ускорение инфляции оказывают рост цен на ГСМ и увеличение тарифов энергопроизводящих организаций.

«В связи с этим, проинфляционные факторы в условиях нестабильности инфляционных ожиданий усиливают вероятность реализации вторичных инфляционных эффектов, вызывающих повышение общего инфляционного фона, что может замедлить снижение инфляции. Тем не менее в следующем году мы ожидаем исчерпания эффектов внутренних проинфляционных факторов и ослабления внешнего инфляционного давления», - сказал спикер.

Таким образом, Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9%. Данный уровень ставки все еще позволяет сохранить контроль над инфляцией и обеспечить ее планомерное снижение на среднесрочном горизонте.

Вчера Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 9%.