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О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев

Автор:  
Серик Сабеков
25 Мая 2023, 14:47
О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правовая безграмотность молодых людей приводит к совершению ими различных правонарушений. Об этом заявил сенатор Кайрат Тастекеев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, по его словам, с начала года в стране зарегистрировано 547 преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Депутат подчеркнул, что формирование правового сознания и правовой культуры молодежи является одной из приоритетных задач государственной политики. Образование играет в этом немаловажную роль. По мнению сенатора, недостаточность массового правового образования не позволяет вести борьбу с преступностью среди молодежи на необходимом уровне.

«Считаю, что в целях профилактики правонарушений и обеспечения информированности учащихся организаций образования об ответственности за административные или уголовные правонарушения необходимо включить в образовательные программы организаций образования преподавание предметов по основам права и правового воспитания с начального уровня образования. Принимая во внимание вышеизложенное, считаю одним из важнейших вопросов на данном этапе – это повышение правовой грамотности молодежи Республики Казахстан», - резюмировал сенатор.


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