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    22:21, 02 Март 2021 | GMT +6

    О причинах перебоев с сжиженным газом на АЗС рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О причинах перебоев на АЗС с сжиженным газом, который производится на местном нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    «На заводе с 10 января произошла серия сбоев в результате нарушений в работе региональной системы электроснабжения. Только в январе этого года на заводе была зафиксирована 21 глубокая посадка напряжения, в результате которых были на 90% разрушены катализаторы технологической установки CCR. Есть и другие последствия перебоев с электроснабжением, из-за которых завод до сих пор не может войти в штатный технологический режим. Коснулась эта ситуация и производства сжиженного газа», - сообщили в пресс-службе Атырауского НПЗ.

    В результате стоимость сжиженного газа, которым в регионе заправляются свыше 12 тыс автомобилей, на АЗС за неделю поднялось с максимум 53 до 65 тенге.

    Как сообщает пресс-служба областного акимата, по согласованию с Министерством энергетики РК в настоящее время ведутся работы по закупке необходимых для марта месяца 4 500 тонн газа у других компаний.


    Теги:
    Атырауская область Нефть/газ Энергетика
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