О причинах перебоев с сжиженным газом на АЗС рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О причинах перебоев на АЗС с сжиженным газом, который производится на местном нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«На заводе с 10 января произошла серия сбоев в результате нарушений в работе региональной системы электроснабжения. Только в январе этого года на заводе была зафиксирована 21 глубокая посадка напряжения, в результате которых были на 90% разрушены катализаторы технологической установки CCR. Есть и другие последствия перебоев с электроснабжением, из-за которых завод до сих пор не может войти в штатный технологический режим. Коснулась эта ситуация и производства сжиженного газа», - сообщили в пресс-службе Атырауского НПЗ.

В результате стоимость сжиженного газа, которым в регионе заправляются свыше 12 тыс автомобилей, на АЗС за неделю поднялось с максимум 53 до 65 тенге.

Как сообщает пресс-служба областного акимата, по согласованию с Министерством энергетики РК в настоящее время ведутся работы по закупке необходимых для марта месяца 4 500 тонн газа у других компаний.