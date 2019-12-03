О причинах перебоев с электроэнергией рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О причинах перебоев подачи электроэнергии рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В региональной службе коммуникаций состоялся брифинг по вопросу перебоев с подачей электроэнергии. На вопросы журналистов ответили руководители АО «Атырауская ТЭЦ», АО «Атырау Жарык», KEGOK, а также представители местных исполнительных органов. По словам президента АО «Атырауская ТЭЦ» Айвара Рахманова, 1 декабря в 11.20 на предприятии произошло нарушение технологического режима работы станции, в связи с чем была снижена мощность производства электроэнергии Атырауской ТЭЦ.

«Принятыми мерами с 11:20 до 18:30 аварийное производство Атырауской ТЭЦ было восстановлено. На предприятии создана специальная рабочая комиссия, которая должна провести расследование и предоставить акт по итогам расследования. Кроме того, сегодня в Атыраускую область прибыл первый заместитель Комитета госэнергонадзора и контроля, который проведёт расследование по линии госэнергонадзора», - рассказал Айвар Рахманов.

По словам спикера, 2 и 3 декабря отклонений от мощностей не допускалось. В настоящее время ведутся работы по увеличению мощностей АО «Атырауской ТЭЦ».

Как рассказал директор филиала «Западные межсистемные электрические сети» АО КЕGОС Константин Чернохаев, 2 декабря в 08:57 по времени Нур-Султана на электростанции №2 ТОО «МАЭК-Казатомпром» в Мангистауской области из-за прекращения подачи пара произошла остановка котлоагрегата.

«Из-за этого произошёл сброс нагрузки на 55 мегаватт. В связи с тем, что в это время производилась подача электроэнергии на Атыраускую область, сработал противоаварийный датчик, произошло отключение потребителей от электроэнергии. В настоящий момент работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ТЭЦ - 3 приступили к вводу работы энергоблока», - рассказал Константин Чернохаев.

По слова монополистов, отключения электроэнергии, произошедшие 1 и 2 декабря, никак не связаны между собой.

«Больше чем на 1 час в разных районах города мы электричество не отключали. Сейчас уже наступили холода, мы просто не могли оставить жителей без тепла и света надолго», - рассказал начальник городских распределительных сетей АО «Атырау Жарык» Габиден Канатов.

В настоящий момент при акимате Атырауской области также создана рабочая комиссия во главе с заместителем акима Жумабаем Карагаевым. Работы по устранению перебоев подачи электроэнергии находятся на личном контроле главы региона. Кроме того, предпринимается ряд мер по недопущению аварийных ситуаций впредь.

«В общей сложности в часы пик Атырауская область испытывает потребность в 370 мегаватах электронергии в час. В настоящее время АО «Атырауская ТЭЦ» производит 260 мегаватт электроэнергии, остальное монополисты покупают у МАЭК. Для компенсации недостающих мощностей мы в ближайшем будущем планируем задействовать ветряную электростанцию в Исатайском районе, мощности предприятия «Карабатан Солюшнс», которое производит 150 мегаватт электроэнергии. Кроме того, на Атырауской ТЭЦ ведется строительство двух турбин мощностью 80 мегаватт. С запуском этих источников электроэнергии проблема с перебоями в регионе будет решена», - рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Атырауской области Мурат Игалиев.