О причинах маловодности реки Жайык и принимаемых мерах – вице-министр Серик Кожаниязов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов рассказал о ситуации в бассейне реки Жайык, о причинах возникновения проблем и проводимой работе по их решению.

Напомним, в декабре 2020 года министры уполномоченных органов Республики Казахстан и Российской Федерации подписали Программу казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы. Эта программа была разработана в рамках Соглашения о сохранении экосистемы реки, заключенного по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Поручение было дано по итогам XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшего в ноябре 2019 года в Омске.

– Серик Салаватович, в последние годы наблюдается низкий уровень воды в бассейне реки Жайык. Какие основные причины этого явления?

– Многолетние гидрологические наблюдения реки Жайык (Урал) показывают, что в последние годы наблюдается затяжной период маловодья. Так, среднемноголетний сток реки Жайык с 2001 по 2020 годы составлял 8,14 км3, а с 2006 по 2020 годы сток реки в среднем составил 6 км3 в год. В последние три года сток составил всего 4,3 км3, то есть, по сравнению со среднемноголетним стоком в последние 20 лет уменьшился почти в два раза. Первой причиной маловодности является природный фактор, то есть последствия изменения климата. Вместе с тем, основной сток реки Жайык до 80% формируется на территории Российской Федерации. В настоящее время в верхнем течении реки на российской территории имеется более 315 водохранилищ, в том числе три крупных с суммарным объемом воды более 4 км3.

На территории Казахстана есть два основных водохранилища в бассейне реки Илек – притока реки Жайык. Это Актюбинское водохранилище объемом 245 млн кубометров и Карагалинское – 280 млн кубометров.

В связи с тем, что основной сток реки Жайык проходит в весенний паводковый период, в водохранилищах задерживается до 50% стока в средний по водности год и до 85% в маловодный год. Поэтому причиной маловодности можно назвать и высокую зарегулированность стока реки Жайык. Также в бассейне реки в последние годы велась интенсивная хозяйственная деятельность - освоение земель, вырубка лесов и другие работы, что привело к ухудшению состояния водосборной площади реки на территории России и Казахстана.

– Каковы последствия маловодья для Казахстана?

– Конечно, маловодье реки Жайык отражается на развитии Западно-Казахстанской и Атырауской областей. Несмотря на маловодность, сток реки Жайык позволяет обеспечивать в полном объеме потребности водоснабжения населения и промышленности. Основные негативные последствия отражаются на экологическом состоянии поймы реки, где площадь нерестилищ сократилась на 80%, с 958 га до 197 га, что отражается на воспроизводстве рыбных ресурсов и, конечно, сельскохозяйственной отрасли, в связи с опустыниванием лиманных сенокосов и пастбищ.

– Вы сказали, что 80% стока реки Жайык формируется на территории РФ.

Как осуществляется сотрудничество с российской стороной, какие имеются договоренности?

– Сотрудничество между нашими странами по бассейнам трансграничных рек было установлено сразу с момента обретения независимости, и 27 августа 1992 года было подписано межправительственное Соглашение о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. А 7 сентября 2010 года взамен данного Соглашения подписано новое Соглашение между Правительствами стран о совместном использования и охране трансграничных водных объектов, которое на сегодняшний день регулирует наши водные отношения. В целом, мы сотрудничаем с Россией по пяти трансграничным бассейнам: Жайык, Ертис, Есиль, Тобол, Караозен и Сарыозен, куда входят 24 малых трансграничных реки. В соответствии с данным Соглашением создана и функционирует Казахстанско-российская комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также шесть совместных рабочих групп по бассейнам рек Жайык, Ертис, Есиль, Тобол, Кигач, Большой и Малый Узени. Заседания Комиссии проводятся один раз в год, заседания рабочих групп – не менее двух раз в год.

На заседаниях совместной комиссии рассматриваются вопросы по всем трансграничным рекам, на заседаниях совместных рабочих групп осуществляется сотрудничество по конкретным рекам. Осуществляется обмен информацией о гидрологическом и гидрохимическом режиме трансграничных водных объектов, по предотвращению загрязнения трансграничных водных объектов, о техническом состоянии гидротехнических сооружений.

Объемы передаваемого стока реки Жайык регламентируются «Протоколом о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, координации водохозяйственной деятельности в бассейне реки Жайык от 20 июня 1996 года». В Протоколе определены объемы передаваемого стока по реке Жайык, Илек, Хобда в маловодные, средние по водности и многоводные годы.

– Какие меры по снижению негативных последствий маловодья принимаются в сотрудничестве с российской стороной?

– Во-первых, активизирована работа по согласованию режима работы Ириклинского водохранилища, которое во многом определяет объем попусков, особенно в маловодные годы. Для этого с 2019 года представители центрального аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, наряду с руководителем Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, участвуют в заседаниях Межведомственной рабочей группы по регулированию режима Ириклинского водохранилища в Оренбурге. В 2019 году для улучшения водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык между Министерством экологии, геологии и природных ресурсы РК и Федеральным агентством водных ресурсов РФ достигнута договоренность о проведении совместных исследований гидрологического режима реки, с учетом влияния изменения климата и других факторов, влияющих на формирование стока, и выработки соответствующих рекомендаций.

На заседании совместной комиссии в октябре 2020 года в Новосибирске утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек – Жайык и Ертыс. В настоящее время, в соответствии с мероприятиями Дорожной карты, казахстанскими экспертами осуществлен сбор необходимых материалов по казахстанской части бассейна реки Жайык. Собранные материалы направлены экспертам российской стороны на рассмотрение, аналогичные материалы мы ожидаем от российских экспертов по бассейну реки Жайык на территории РФ.

После изучения всех собранных данных и материалов будет проведена встреча экспертов сторон для согласования полученных результатов и определения дальнейших действий в рамках реализации мероприятий Единой Дорожной карты.

Ожидаемые результаты совместных исследований - анализ режима работы водохранилищ в бассейне реки Жайык, определение расчетных параметров половодья рек в бассейне реки Жайык и выявление тенденции изменения внутригодового стока, подготовка предложений о необходимости изменений и дополнений в правила эксплуатации водохранилищ с учетом выполненных исследований, анализ возможности увеличения объема половодья на территории Казахстана и России, подготовка заключения о необходимости дополнительной защиты населенных пунктов и объектов экономики, расположенных вблизи от водных объектов. Также будут выработаны предложения по совмещению пиков половодья по основным притокам и руслу реки Жайык с целью обеспечения паводкового стока, близкого к максимальным расходам.

На основе полученных результатов будут разработаны предложения, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния трансграничной реки Жайык.

Также в целях улучшения ситуации в бассейне реки Жайык руководителями уполномоченных органов РК и РФ 4 декабря 2020 года подписана Программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы.

В рамках Программы предполагается реализация мер по охране водных ресурсов и оздоровление реки Жайык. В частности, это проведение инвентаризации и выявление источников загрязнения экосистемы бассейна реки, выработка рекомендаций по осуществлению государственного экологического контроля за предприятиями, оказывающими негативное воздействие на экосистему бассейна реки, модернизация и строительство очистных сооружений, ликвидация или рекультивация объектов, оказывающих негативное воздействие на экосистему бассейна реки, проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению, по восстановлению и сохранению биоразнообразия, в том числе ихтиофауны, и другие меры.

– На реке Жайык есть протока Чаган, которая имеет важное значение в водообеспечении районов Западно-Казахстанской области. Каково состояние протоки в связи с маловодьем?

– Протока Чаган имеет важное значение для Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы, которая в свою очередь во многом влияет на жизнедеятельность населения пяти районов ЗКО. Текущий водный режим не всегда обеспечивает водой оросительно-обводнительную систему. Это связано не только с колебанием водности реки Жайык, но и с наличием в русле протоки Чаган затонувших стволов деревьев, пней и коряг, разрушенных старых мостов, заилением русла, которые ограничивают пропускную способность русла и поступление воды из реки Жайык. На водохозяйственных объектах в связи с продолжительной эксплуатацией и недостаточными объемами производимых ремонтно-восстановительных работ происходит разрушение основных конструкций сооружений, заиление водохранилищ и создается высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, особенно при прохождении весенних половодий и паводков.

В целях увеличения пропускной способности русла протоки Чаган и Кушумского магистрального канала планируется провести механизированную очистку.

На сегодня ведется разработка проектно-сметной документации, ожидается ее завершение в октябре текущего года. Далее будет внесена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета на реализацию проекта в 2022 году. Предварительная стоимость проекта 2,2 млрд тенге.

В целях устойчивого водообеспечения южных районов ЗКО по бассейну рек Малый Узень и Большой Узень, а также Жанибекской обводнительно-оросительной системы выделены средства из республиканского бюджета для подачи волжской воды по каналам «Саратовский» и «Палаевский» в объеме 157,0 млн кубометров на сумму 4,1 млрд тенге.

В целях улучшения водоподачи из реки Жайык в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему в текущем году начинается реализации проекта «Реконструкция Кирово-Чижинского магистрального канала. 4-й этап». Выделены средства из республиканского бюджета в размере 1,2 млрд тенге. Общая стоимость проекта составляет 2,7 млрд тенге.

В целях безаварийного пропуска паводковой воды разработан проект «Реконструкция Кировского водохранилища на реке Кушум Урало-Кушумской ООС». На сегодняшний день Комитетом внесена бюджетная заявка в Министерство финансов по выделению средств из республиканского бюджета на реализацию проекта в 2022 году. Общая стоимость проекта 2,5 млрд тенге.

В целях уменьшения водной зависимости от РФ, по реке Большой Узень разработано технико-экономическое обоснование по проекту «Строительство водохранилища на реке Большой Узень у поселка Жалпактал Казталовского района ЗКО». На сегодня внесена бюджетная заявка для выделения 38 млн тенге на разработку проектно-сметной документации.

Также, в целях увеличения пропускной способности оросительно-обводнительных систем, совместно с акиматом Атырауской области планируется реконструкция семи водохозяйственных объектов на общую сумму 4,96 млрд тенге и капитальный ремонт девяти объектов на общую сумму 3,4 млрд тенге. Срок реализации проектов – 2021-2024 годы.

В рамках принятых по поручению Главы государства комплексных планов социально-экономического развития Атырауской и Западно-Казахстанской областей предусмотрены меры по улучшению водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык.

– Что вы можете сказать о качестве воды в реке Жайык?

– Мониторинг качества водных ресурсов реки Жайык показывает, что концентрации загрязнений ниже предельно допустимой концентрации для хозпитьевого и культурно-бытового пользования. Однако по рыбохозяйственным оценкам воды реки Жайык относятся к загрязненным. Нормативы предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов превышают четыре ингредиента: железо, медь, цинк и ртуть. Наиболее высокие превышения ПДК наблюдаются по ртути и по цинку.

В целом, по некоторым ингредиентам наблюдается улучшение качественных характеристик, а по другим ингредиентам - ухудшение.

Основным источником, оказывающим влияние на экосистему реки Илек, является АО «Aqtobesu-energogroup» – бывшее АО «Акбулак». Ежегодно в паводковый период предприятие осуществляет сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод.

В пределах города Актобе на водосборной площади реки Илек расположены Актюбинский завод ферросплавов со шлакоотвалом, АО «Актобе ТЭЦ»,

АО «Актюбинский завод хромовых соединений» со шламонакопителями, от деятельности которых как поверхностные, так и подземные воды подвержены загрязнению шестивалентным хромом.

Ежемесячно проводится мониторинг качества воды в реке Илек по данным шести контрольных створов, случаи высокого загрязнения подтверждаются только по шестивалентному хрому, по остальным загрязняющим веществам превышения не отмечается.

– Спасибо за беседу.