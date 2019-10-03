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О престиже работы в полиции рассказали молодежи Акмолинской области

3 Октября 2019 08:17
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О престиже работы в полиции рассказали молодежи Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции региона рассказал акмолинской молодежи о престиже правоохранительной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Глава полицейского ведомства генерал-майор Берик Билялов провел встречи со студенческой молодежью и учениками средних школ города Кокшетау.

Выступая перед молодежью, Берик Билялов отметил, что сегодня именно на молодое поколение возлагаются большие надежды Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, акцент на работу с молодежью по поручению министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева поставлен и в полицейском ведомстве.


Главный полицейский области довел до учителей и молодежи краткую информацию о состоянии криминогенной обстановки в регионе, в частности - о подростковой преступности, а также призвал молодых людей принимать участие в обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений.

«На сегодняшний день в Кокшетау и крупных городах области активную деятельность ведут оперативно – молодежные отряды, куда входят студенты высших и средне-специальных учебных заведений. Это добровольческое движение объединяет уже более 250 человек. Помощники полиции проводят профилактическую работу в студенческих общежитиях и в стенах учебных заведений, беседуют со сверстниками, принимают участие в различных рейдовых мероприятиях. Многие из них в последующем связывают свою жизнь со службой в полиции», - отметили в ведомстве.

О престиже полицейской службы сегодня студентам рассказал начальник департамента полиции. По словам Берика Билялова, в ведомстве, в одном из первых в республике, внедряется сервисная модель работы полиции, а это значит, что взаимоотношения правоохранителей и акмолинцев переходят на совершенно новый формат взаимодействия, меняется система оценки деятельности правоохранительного органа, на первую ступень выходит открытость и доступность для населения.


«Сейчас нам как никогда нужны активные и целеустремленные молодые люди, желающие добросовестно и с честью нести службу в рядах полиции», - с такими словами обратился к студентам Берик Билялов. Также глава ведомства разъяснил молодым людям порядок поступления на службу и те критерии, которые сегодня общество предъявляет к полицейским.

«Отдельно была отмечена волонтерская деятельность, которая сегодня широко развивается в регионе. Сразу несколько волонтерских организаций подписали меморандум о сотрудничестве с департаментом полиции, и именно студенческая молодежь, по словам главы ведомства, составляет костяк добровольческих движений, главная задача которых - помогать гражданам», - добавили в ведомстве.

В завершение мероприятия Берик Билялов отметил, что эта встреча не станет последней, впереди еще множество планов и совместных мероприятий, а все желающие всегда могут пополнить ряды акмолинской полиции.

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Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК, Молодежь,
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Автор:

Оксана Матасова

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