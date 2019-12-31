О преимуществах для учителей Закона «О статусе педагога» рассказали в МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О статусе педагога». О том, что дает учителям принятый закон, рассказала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон «О статусе педагога» содержит 21 статью и предусматривает права педагога в профессиональной деятельности, на материальное обеспечение, на поощрение, социальные гарантии, обязанности педагога и т.д. Принятие Закона «О статусе педагога» потребовало внесения изменений и дополнений в 9 законодательных актов (1 кодекс и 8 законов). Все данные изменения и дополнения нашли свое отражение в сопутствующем законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя», - сказал Бибигуль Асылова.

По ее словам, действие закона распространяется на педагогов, работающих в дошкольных организациях образования, организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего), организациях технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей и в методических кабинетах.

«Расширены профессиональные права педагога в части разработки и применения авторских методов обучения и воспитания, выбора учебных пособий, бесплатного использования информационных ресурсов, выбора форм повышения квалификаций и прохождения стажировок. После прохождения педагогами курсов повышения квалификации, организации, проводившие обучение, осуществляют посткурсовое сопровождение деятельности педагога на бесплатной основе», - отметила вице-министр.

Кроме того, введены новые права на избрание и занятие выборных должностей, оказание консультаций родителям.

«Особенно важным для всего педагогического сообщества является снижение недельной учебной нагрузки педагогов школ с 18 часов до 16 часов, что предполагает увеличение времени для его творческой деятельности», - добавила Б. Асылова.

В Министерстве образования и науки РК также сообщили следующую информацию:

Для исчисления месячной заработной платы педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в государственных организациях образования, устанавливается нормативная учебная нагрузка в неделю в количестве 18 часов для организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования; для организаций дополнительного образования обучающихся и воспитанников; для специализированных и специальных организаций образования.

Недельная нагрузка в 24 часа предусмотрена для дошкольных организаций и предшкольных групп дошкольного воспитания и обучения и предшкольных классов организаций образования; для детских юношеских спортивных организаций образования.

30 часов будут работать воспитатели интернатных организаций, лагерей отдыха, общежитий организаций технического и профессионального, послесреднего образования. 25 часов прописаны для воспитателей специальных организаций образования и организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для повышения качественного состава учителей школ предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра. За педагогом, впервые принятым на работу в организацию среднего образования, на период одного учебного года закрепляется педагог, осуществляющий наставничество. За осуществление наставничества педагогу выплачивается доплата в размере одного базового должностного оклада. Закрепление в качестве наставника производится на основании приказа руководителя не позднее пяти рабочих дней со дня принятия на работу педагога в организацию среднего образования.