Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

О предвыборной программе Nur Otan рассказали кандидаты в депутаты жителям Павлодарской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Января 2021, 15:20
О предвыборной программе Nur Otan рассказали кандидаты в депутаты жителям Павлодарской области

ПАЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О предвыборной программе партии «Nur Otan» жителям села Жетекши рассказали Кымбат Матай, Санира Жусупова и Вячеслав Кнутас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Павлодарского городского предвыборного штаба партии «Nur Otan» .

Кандидат в депутаты Санира Жусупова рассказала участникам встречи об улучшении качества образования и здравоохранения. Отдельно остановилась на обеспечении населения лекарствами. Вячеслав Кнутас рассказал о тех пунктах предвыборной программы партии, которые касаются развития именно сельских зон.

Сейчас партийцы добиваются строительства в пригородных селах новых социальных объектов. К примеру, в 2021году Жетекши завершится строительство школы на 300 мест. В 2022 году здесь будет построен новый Дом культуры. Нуротановцы намерены контролировать качество выполнения работ.

photo

Как партийцы будут добиваться создания равных возможностей для всех маленьких казахстанцев, участникам онлайн-встречи рассказала Кымбат Матай. Во-первых, согласно предвыборной программе, к 2025 году увеличится количество школ и колледжей, охваченных системой инклюзивного образования. Увеличится число реабилитационных центров. Штат городских школ вырастет: будут приняты на работу наставники для детей с особыми образовательными потребностями, логопеды, дефектологи.

Отметим, Кымбат Матай на протяжении девяти лет работает учителем-логопедом в школе №40 села Павлодарское. Кымбат проводит занятия с детьми с особыми образовательными потребностями. Участвовала в Праймериз, сегодня она - кандидат в депутаты павлодарского городского маслихата.

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодара Павлодарской области партии «Nur Otan»


Нур Отан   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре