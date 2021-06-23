О предупреждении трудовых конфликтов говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин с двухдневным рабочим визитом прибыл в Атыраускую область. Цель рабочей поездки заключается в предотвращении социальной напряженности на предприятиях региона с высоким риском возникновения трудовых конфликтов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в карту трудовых рисков Атырауской области входит 14 предприятий. Председатель ФПРК провел встречи с руководством Атырауского областного филиала АО «Казпочта», посетил ТОО «Казтехмунайсервис» и ТОО «Мунай Колик».

Основной темой переговоров с социальными партнерами стали актуальные вопросы социально-трудовых отношений на предприятиях, включая повышение заработной платы и создание достойных условий труда в целом.

«Мы встретились с социальными партнерами предприятий, в которых потенциально могут возникнуть трудовые споры. Сегодня мы прошли первый этап переговоров с работодателями. Второй раунд переговоров продолжится завтра. Социальным партнерам предстоит принять непростое решение. Наша основная цель - не допустить социальной напряженности в трудовых коллективах и предотвратить конфликт через конструктивный диалог с социальными партнерами в рамках правового поля», - отметил глава ФПРК

Сатыбалды Даулеталин сообщил, что в целях оперативного реагирования, Федерацией профсоюзов РК на ежедневной основе проводится мониторинг рисков возникновения трудовых конфликтов в регионах. По данным мониторинга, с начала года в стране зарегистрировано 37 трудовых споров.

«Наши членские организации, территориальные объединения профсоюзов проводят работу по урегулированию споров даже на тех предприятиях, где нет профсоюзов. Основными факторами, способствующими возникновению трудовых конфликтов на предприятиях, являются требования работников, касающиеся вопросов оплаты труда и улучшения условий труда. Эти вопросы входят в число задач Стратегии деятельности Федерации профсоюзов на 2020-2025 годы. Мы уверены, что социальный диалог, где партнеры выступают на равных, является залогом предотвращения конфликтов и их конструктивного решения с минимизацией потерь для всех участников», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

Он напомнил, что Федерация профсоюзов неоднократно поднимала вопрос поэтапного повышения минимальной заработной платы в стране и сообщил о мерах, принимаемых в данном направлении.

«В марте т.г. подписано генеральное соглашение, в котором нам удалось отстоять важные вопросы по защите трудящихся, в том числе вопросы оплаты труда. Мы договорились создать рабочую группу по выработке мер касательно повышения минимальной заработной платы, ратификации Конвенции МОТ № 131 и закрепления норм о ежегодной индексации заработной платы в Трудовом кодексе», – подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

При этом он отметил, что уровень минимальной заработной платы должен соответствовать 50% средней зарплаты.

«Если средняя зарплата по стране сейчас 206 тысяч тенге, то минимальная заработная плата должна быть 103 тысячи тенге. Более того, мы настаиваем на том, чтобы заменить такое понятие как «Базовый должностной оклад», который не менялся на протяжении многих лет. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, мы не говорим об одномоментном решении этих вопросов, и считаем, что их надо решать поэтапно», - отметил председатель Федерации профсоюзов.

Следующим пунктом программы визита стал семинар для членов профсоюзов региона на тему: «Разрешение трудовых споров и применение трудового законодательства».

Говоря об инициативах ФПРК по совершенствованию системы оплаты труда, глава ФПРК отметил декларативность норм коллективных договоров на предприятиях.

«Взаимодействие профсоюзов и работодателей в работе над содержанием коллективного договора не всегда эффективно. На практике существуют коллективные договоры декларативного характера. Из 145 тысяч действующих в стране коллективных договоров индексация предусмотрена только в 10% соглашений. Одной из причин неэффективности коллективных договоров является слабость первичных профсоюзных организаций и зависимость профсоюзных лидеров от работодателя. 86% председателей первичных профсоюзов являются неосвобожденными и работают на общественных началах. Чрезмерная лояльность председателей первичек не позволяет вести равноправный социальный диалог с работодателем и настойчиво выдвигать социально-экономические требования. Поэтому нам необходимо повышать юридические навыки профсоюзных лидеров», - сказал он.

В этот же день председатель ФПРК посетил один из старейших нефтеперерабатывающих заводов страны - Атырауский НПЗ.

В рамках визита глава ФПРК ознакомится с работой первичной профсоюзной организации и встретился с профактивом АНПЗ. Профсоюзный комитет на предприятии создан в 1945 году. Количество членов профсоюза - 2367 человек, что составляет 98% от общего числа работников завода. Встреча продолжилась в формате открытого диалога, в ходе которого работники затронули ряд актуальных вопросов.