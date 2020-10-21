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О предстоящих выборах в маслихаты рассказали в ЦИК РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Октября 2020, 17:32
О предстоящих выборах в маслихаты рассказали в ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О предстоящих выборах в маслихаты рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на заседании Центризбиркома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К.Петров выступил с докладом «О назначении очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан».

«Срок полномочий действующих составов маслихатов истекает в марте 2021 года. Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» предусмотрены полномочия Центральной избирательной комиссии назначать очередные выборы маслихатов. Установлено, что очередные выборы должны быть назначены Центральной избирательной комиссией не менее, чем за три месяца и проведены не менее, чем за месяц до окончания срока полномочий депутатов маслихатов. Очередные выборы депутатов маслихатов всех уровней проводятся одновременно, и не могут совпадать по срокам с выборами Президента, депутатов Сената Парламента. Ограничений по проведению выборов депутатов маслихатов одновременно с выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан не имеется. В этой связи было предложено назначить очередные выборы депутатов маслихатов на 10 января 2021 года», – сказал К.Петров.

По его словам, совмещение выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов не противоречит действующему законодательству и, в нынешних условиях, является объективно обоснованным решением. Во-первых, это экономия бюджета и уменьшение социальных контактов, что обоснованно в условиях пандемии. Во-вторых, две кампании увеличили бы количество социальных контактов, что недопустимо в условиях пандемии. К. Петров остановился на сроках отдельных избирательных процедур: выдвижения, регистрации и предвыборной агитации при выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов и внес предложение о сокращении сроков выдвижения и регистрации партийных списков соответственно на 6 дней. Так, единые подходы по окончанию срока регистрации партийных списков по выборам депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам и маслихатов, позволят начать агитацию одновременно и увеличить период агитации при выборах депутатов маслихатов.

Зампред ЦИК проинформировал, что Центральной избирательной комиссией, согласно своей компетенции, постановлением от 11 сентября 2020 года №21/323 в соответствии с численностью населения административно-территориальных единиц определено количество избираемых от них депутатов маслихатов.

Всего в предстоящую кампанию подлежит избранию 3 276 депутатов 216 маслихатов. 589 депутатов маслихатов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, 596 депутатов в 36 маслихатах городов областного значения, 2091 депутатов в 163 маслихатах районов.


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