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    18:26, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    О предстоящей гололедице предупредили костанайские спасатели

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Об ухудшении погодных условий сообщили в ДЧС Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Ночью в Костанае ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

    «Управление по чрезвычайным ситуациям города Костанай напоминает, что в тумане нельзя включать дальний свет фар. Это может привести к ослеплению отразившимся от тумана светом. Используйте противотуманные фары в паре с ближним светом фар. Не забывайте также включать задние противотуманные фары: они ярче габаритных огней, так вы обезопасите себя от столкновения сзади», - озвучили рекомендации в ведомстве.

    В период осеннего межсезонья также стоит опасаться гололедицы. При образовании наледи спасатели рекомендуют помнить два совета: снижать скорость и максимально увеличивать дистанцию.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в связи с непогодой, предстоящим снегопадом и заморозками, к костанайцам обратились полицейские.

    Теги:
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