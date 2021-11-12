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О предстоящем X Гражданском форуме рассказали организаторы

12 Ноября 2021 22:32
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О предстоящем X Гражданском форуме рассказали организаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Х Гражданский форум станет одним из ключевых мероприятий, который пройдет в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. О его организации и проведении в ходе брифинга на площадке СЦК при Президенте РК рассказали президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева и председатель Комитета по делам гражданского общества Мадияр Кожахмет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

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Юбилейный X Гражданский форум «30 лет партнёрства в интересах устойчивого развития общества и государства» состоится с 22 по 26 ноября 2021 года. Мероприятия форума будут посвящены вопросам развития демократических процессов, реализации в Казахстане целей устойчивого развития ООН, а также основным задачам социума, государства и бизнеса в их достижении. Также в рамках Форума будут организованы более 30 дискуссионных площадок, экспертных обсуждений, фасилитационных и панельных сессий.

В преддверии форума и в течение самой недели будут организованы встречи министров с представителями гражданского общества, встречи акимов с представителями НПО в регионах, презентация проектов мини-грантов, а также церемония торжественного вручения «Премии НПО» и премии «Таңдау «.

По словам Мадияра Кожахмета , насыщенная программа форума позволит охватить всевозможные проблемные вопросы, назревшие в гражданском обществе : от совершенствования механизмов общественного контроля до решения актуальных проблем социальной сферы, цифровизации, систем образования и здравоохранения. Он обратил особое внимание на глубокую символичность: «Нынешний Гражданский форум, который в 2003 году инициировал Елбасы, проходит под знаком 30-летия нашей Независимости».

В свою очередь, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила: «Основная идея самого крупного события страны в сфере взаимодействия государства и неправительственного сектора — это глобальный взгляд на гражданское общество Казахстана. Мы хотим сделать анализ истории, настоящего и прогноз будущего с учетом актуальных вопросов развития гражданского общества. Содержательная программа X Гражданского форума позволит всем участникам говорить о системных вопросах и решениях совместной кооперации госорганов и НПО».

Также спикеры брифинга рассказали о том, что с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, форум пройдет в гибридном формате: офлайн и онлайн. К примеру, в мероприятиях, которые пройдут в Алматы, примут участие 150 делегатов. Вместе с тем, благодаря возможностям использования и онлайн-формата проведения мероприятий , предполагается, что в работе X Гражданского форума примут участие свыше 20000 представителей НПО, государственных органов, экспертного сообщества и СМИ со всего Казахстана.

Онлайн-трансляция недели Форума будет вестись на странице Facebook и канале YouTube.

Открыта регистрация на юбилейный Х Гражданский Форум на сайт Форума, которая будет вестись на трех языках: казахском, русском и английском.

Заявку на участие можно оставить на официальном сайте Форума: azamattyqforum10.kz.

Гражданский Форум – это ключевая, самая крупная диалоговая площадка по согласованию интересов гражданского общества, власти и бизнеса, связывающая их с международным неправительственным сектором.

Форум проходит с участием лидеров НПО, первых руководителей госорганов, национальных компаний, бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов.


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#СМИ   #НПО   #Общество   #30 лет Независимости   #МИОР  
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