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вчера 18:00
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О предотвращении теракта в Алматы сообщил КНБ РК
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - в Алматы арестован приверженец идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане), который подозревается в подготовке теракта в период празднования Наурыз мейрамы. У него изъяты две боевые гранаты передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане ). Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты», - говорится в сообщении.
В отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Расследование продолжается.
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