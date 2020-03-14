О предотвращении теракта в Алматы сообщил КНБ РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - в Алматы арестован приверженец идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане), который подозревается в подготовке теракта в период празднования Наурыз мейрамы. У него изъяты две боевые гранаты передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане ). Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты», - говорится в сообщении.

В отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Расследование продолжается.



