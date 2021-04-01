О предложениях по платной вакцинации предупредили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева напомнила гражданам о том, что вакцинация от коронавируса на платной основе не проводится еще в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ожидаем большую партию вакцины в апреле. Начиная с середины апреля вакцина уже будет доступна для желающих. На данном этапе Министерство здравоохранения пока на платной основе вакцинацию не рассматривает. Поэтому, если кто-то кого-то приглашает на платной основе вакцинироваться, надо быть осторожнее - ни в коем случае на эти уловки нельзя попадаться. Скорее всего непонятно, откуда вакцина, возможно даже это не вакцина, а просто хотят снять деньги. Поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться», - сказала Айнагуль Куатбаева в ходе онлайн-лекции.

Касательно получения прививки платно, спикер отметила, что после решения Министерства здравоохранения работа будет организована соответствующим образом.

«Территориальные департаменты должны еще проверить состояние прививочного кабинета, условия для хранения, транспортировки вакцины. Соответственно, должны быть морозильные камеры, контейнеры, где будет поддерживаться минусовая температура», - сказала А. Куатбаева.

Напомним, министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что вакцинация на платной основе в Казахстане еще не разрешена. Также министр обратился к казахстанцам с просьбой проинформировать ведомство в случае выявления продажи вакцин.