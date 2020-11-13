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О правилах поведения при гололёде напомнили столичные спасатели

13 Ноября 2020 11:15
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О правилах поведения при гололёде напомнили столичные спасатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в ближайшие сутки высока вероятность гололёда. В этой связи в столичном ДЧС напомнили о правилах поведения при гололёде, передаёт МИА «Казинформ».

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«Чтобы уменьшить риск падения необходимо соблюдать следующие правила: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков. Б удьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите. С тарайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Р уки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения. П ожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи», – говорится в распространенном сообщении.

Автомобилистам следует соблюдать дистанцию и ни в коем случае не превышать скорость.


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#Нур-Султан   #Безопасность   #Погода  
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