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О правилах дорожного движения зимой напомнили водителям

6 Декабря 2021 13:00
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О правилах дорожного движения зимой напомнили водителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК напомнили водителям о правилах дорожного движения в зимний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с наступлением зимнего периода движение транспорта на дорогах требует особого внимания. В этой части тоже есть свои правила и требования. Так, в соответствии с законодательством в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Спикер продолжил, что данные требования обусловлены тем, что в зимний период качество дорожного сцепления шин с летними протекторами резко ухудшается.

Соответственно повышается вероятность заноса транспортного средства при обледенелом или заснеженном покрытии дорожного полотна, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

«МВД предупреждает, что в непогоду, во время снегопада, следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Водителям не следует резко перестраиваться из ряда в ряд и совершать другие маневры, не убедившись в их безопасности. Не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Зимние шины, в случае их применения устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Они обеспечивают безопасность вождения автомобилем в зимних условиях», - добавил Нурдильда Ораз.

Коме того, для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий.

Быть внимательными к сообщениям службы спасения и не выезжать на загородные трассы, при ухудшении погодных условий, при необходимости используя альтернативные виды транспорта.


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#Транспорт   #МВД РК   #Дороги  
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Автор:

Серик Сабеков

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