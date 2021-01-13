О правилах безопасности при отогреве автомобилей рассказали столичные спасатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на территории столицы зарегистрировано 19 пожаров на автотранспорте. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан напомнил жителям столицы о правилах безопасного отогрева автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Основными причинами пожаров на автотранспорте являются короткое замыкание электрических проводов и отогрев машин открытым огнем (факелами, паяльными лампами).

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан напоминает, как безопасно отогреть машину:

1) Не отогревайте автомобиль открытым огнем - при помощи паяльной лампы и газовой горелки – это опасно. Старайтесь использовать только закрытое тепловое воздействие;

2) Не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства;

3) Отогревайте машину в несколько этапов, постепенно увеличивая тепловое воздействие;

4)Если вам не удалось запустить мотор после 3-4 попыток, выдержите небольшую паузу, затем повторите попытку еще раз;

5)Если самостоятельно запустить двигатель не удается, обратитесь за помощью в специализированные фирмы;

6)Не укутывайте двигатель старой верхней одеждой или одеялом – она может загореться. Лучше всего для утепления использовать специальный теплоизоляционный материал, прикрепленный не к двигателю, а к капоту и таким образом, чтобы он не касался горячих деталей мотора;

7) Чтобы автомобиль не вышел из строя, используйте автопрогрев - выставите таймер, и двигатель будет запускаться автоматически;

8)Если хотите сэкономить на бензине, на время морозов паркуйте транспортное средство в теплых боксах или используйте для обогрева двигателя сертифицированное негорючее одеяло. Если такой возможности нет - заберите аккумулятор домой или храните его в другом теплом месте -это облегчит запуск мотора утром;

9) Не устанавливайте в автомобиль для подогрева электрооборудование кустарного производства;

10)Не оставляйте в машине без присмотра включенные электрообогреватели – это может привести к пожару.

Что делать, если автомобиль загорелся?

Вызовите пожарных по номеру 101 или 112. До прибытия пожарного подразделения воспользуйтесь огнетушителем. При тушении возгорания под капотом осторожно откройте его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, снегом, залейте водой.

Если ликвидировать возгорание самостоятельно невозможно, отойдите от машины на безопасное расстояние и ожидайте спасателей.

Напомним, недавно 13 автомобилей пострадали при пожаре на столичной автомойке.