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О пожарной безопасности в новогодние праздники напомнили в ДЧС Актобе

29 Декабря 2021 04:11
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О пожарной безопасности в новогодние праздники напомнили в ДЧС Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С усилением морозов возрастает риск бытовых пожаров и отравление угарным газом. Быть особенно осторожными с тепловыми приборами в новогодние праздники призвали актюбинцев представители департамента по ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первые признаки отравления угарным газом - это головокружение и слабая головная боль в лобной части. Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной. Сразу следует проветрить помещение либо выйти на свежий воздух и вызвать медицинскую помощь.

В целях недопущения подобных случаев особенно в период празднования новогодних мероприятий гостям и жителям области Актобе хотелось бы напомнить о том, что нельзя оставлять готовящуюся пищу на плите без присмотра, нельзя курить в помещении, а тем более кидать окурки с балконов, покидать помещение не удостоверившись в отключении всех электробытовых приборов, не оставлять и не хранить газовые баллоны в жилье», - сообщили в ДЧС.

Основными причинами отравления угарным газом по словам специалистов являются:

1.Трещины в печной кладке, засоренный дымоход, отсутствие предтопочного листа.

2.Неправильная эксплуатация отопительного оборудования, в частности печей, в домах и банях. Нельзя закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели. Не следует перетапливать баню и оставлять топящиеся печи без внимания и контроля.

3.Неработающая вентиляция. В городских квартирах использование газовой плиты для отопления и при недостаточной вентиляции опасно для здоровья.

4.Включение двигателя автомобиля в гараже. Автомобилистам категорически запрещается работать в гараже при включенном двигателе автомобиля, т.к. вентиляция в гараже не может обеспечить отвод выхлопных газов наружу.

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#Актюбинская область   #Безопасность   #ДЧС   #Новый год  
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Автор:

Самал Ендибаева

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