О повышении зарплаты в сфере культуры и искусства рассказала Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение заработной платы сотрудникам культуры и искусства положительно повлияло на качество и эффективность творческо-производственной деятельности работников. Об этом заявила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр напомнила, что в рамках реализации Послания Главы государства с 1 января 2020 года повышена заработная плата работников организаций культуры и искусства на республиканском уровне до 50%, в регионах до 35%.

«Повышение заработной платы коснулось почти 34 тыс. человек, в том числе на республиканском уровне - около 3 тыс. человек, в регионах более 31 тыс. человек. Данная мера повлияла на повышение качества и эффективности творческо-производственной деятельности работников, улучшилась социально-психологическая ситуация в коллективе, активизирован творческий потенциал работников, создающих духовную продукцию», - сказала глава Минкультуры в ходе заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Также она отметила, что впервые введены специальные ежемесячные денежные выплаты артистам балета в размере 60% от средней заработной платы.

За профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений сферы культуры и искусства, имеющих особый статус, сохраняется коэффициент 1,75 к должностному окладу.

С 1 января 2020 года повышена заработная плата работников специализированных школ и колледжей сферы культуры и спорта, которая ежегодно будет увеличиваться на 25% до 2023 года.

В целях усиления государственной поддержки деятелей литературы и искусства, талантливой молодежи в Республике Казахстан увеличена стипендия Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации в области культуры с 240 до 660 МРП в год.

Отметим, что в 2020 году лауреатами Государственной стипендии стали 75 деятелей культуры и искусства. Главой государства присуждены Государственные премии Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая семи деятелям литературы и искусства. В 2020 году впервые выделено 138,5 млн тенге на поддержку творческих союзов в рамках государственного социального заказа.