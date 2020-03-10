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О повышении тарифа за вывоз мусора сообщили в Атырау

10 Марта 2020 22:31
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О повышении тарифа за вывоз мусора сообщили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау сообщили о повышении тарифа за вывоз мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Прежний тариф, а это 117 тенге с человека, действовал с 2006 года. Была попытка поднять до 120 тенге, но вскоре вернулись к прежнему тарифу. Теперь депутаты городского маслихата одобрили новый тариф - жители квартир в многоэтажных домах будут платить 197 тенге, частных домов - 214,56 тенге в месяц за человека», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

В местном исполнительном органе проинформировали, что теперь счет за вывоз мусора будет находиться в одной квитанции за потребленный газ.


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Ключевые слова: Цены и тарифы, Аутизм,
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Автор:

А. Соколов

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