О повышении тарифа за вывоз мусора сообщили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау сообщили о повышении тарифа за вывоз мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежний тариф, а это 117 тенге с человека, действовал с 2006 года. Была попытка поднять до 120 тенге, но вскоре вернулись к прежнему тарифу. Теперь депутаты городского маслихата одобрили новый тариф - жители квартир в многоэтажных домах будут платить 197 тенге, частных домов - 214,56 тенге в месяц за человека», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

В местном исполнительном органе проинформировали, что теперь счет за вывоз мусора будет находиться в одной квитанции за потребленный газ.