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О повышении стипендии студентам рассказал Асхат Аймагамбетов

16 Ноября 2021 13:08
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О повышении стипендии студентам рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил об увеличении образовательных грантов и стипендии студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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« За последние годы число грантов увеличилось в два раза. К 2025 году увеличение планируется до 75 тысяч грантов. Размер стипендии студентам значительно увеличен: бакалавриата – 31 тысяча тенге», - сказал глава Минобразования в ходе заседания Правительства.

По словам Асхата Аймагамбетова, по поручению Главы государства стипендии студентов увеличатся почти в два раза. В частности, к 2025 году увеличатся еще в два раза, а стипендии магистрантов и докторантов - в 1,5 раза.

«Все вузы перешли на подушевое финансирование. По количеству студентов выделяются гранты.

В рамках академической и управленческой самостоятельности 28 государственных вузов преобразованы в некоммерческие акционерные общества», - проинформировал министр.

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Автор:

Акбота Кузекбай

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