О повышении статуса и зарплаты участковых рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О повышении статуса и зарплаты участковых инспекторов полиции рассказал в ходе онлайн-брифинга исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня участковые инспекторы полиции являются самой многофункциональной службой в системе органов внутренних дел. Они обеспечивают правопорядок, дорожную безопасность, контроль в сфере миграции населения, охраны территории, окружающей среды, благоустройства и многое другое. Участковый вправе осуществлять уголовное производство, самостоятельно налагать взыскания по более, чем 50 составам административных правонарушений. Им контролируется поведение, образ жизни и опасность различных категорий судимых лиц, семейных тиранов и других маргинальных элементов. Участковый инициирует перед органами здравоохранения вопросы принудительного лечения лиц с алкогольной зависимостью. Сегодня на наркологических учетах стоит около 100 тысяч таких граждан. В силу своих функциональных обязанностей он контактирует с населением. Это играет важную роль в реализации цели принципа «полиция в шаговой доступности», поскольку участковый на селе является единственным представителем полиции, а порой и государственной власти», – сказал А. Милюк.

Спикер напомнил, что Глава государства обозначил участкового инспектора ключевой фигурой национальной сервисной модели полиции и поручил повысить статус участкового, предоставить ему все полномочия для эффективной работы.

А. Милюк также сообщил, что с июля текущего года участковый наделен правом вносить от имени полиции физическим и юридическим лицам представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, и требовать их исполнения. Расширены его полномочия по наложению административных взысканий за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях, за нарушения запрета об употреблении табачных изделий, за нарушения административного надзора и создание препятствий для движения транспортных средств. Это позволяет участковому больше находиться на своем участке, не отвлекаться на поездки к руководству для подписания материалов. Также, законодательно закреплен статус помощника участкового инспектора, в качестве неотъемлемого звена этой службы, который сейчас имеет почти все полномочия участкового, за исключением принятия процессуальных решений по уголовным делам. За счет внутренних резервов с июля текущего года начато поэтапное введение должностей для сельских участковых инспекторов полиции.

«Особое внимание уделяется вопросам оплаты труда участковых. В 2019 году участковым повышена зарплата на 20%, со следующего года планируется повысить еще на треть. Кроме того, участковым с июля 2019 года выплачивается компенсация за аренду жилья, а с 1 января это право предоставлено и их помощникам», – сказал А. Милюк.

По его словам, усилены требования по подбору и расстановке кадров, решаются вопросы материально-технического оснащения службы участковых инспекторов. В ближайшие годы запланировано ежегодное строительство 70-80 участковых пунктов полиции в наиболее удобных для населения местах. С учетом того, что почти 30% рабочих мест сельских участковых находится на отдалении от обслуживаемых участков, прорабатывается вопрос об их оптимальной передислокации. Шаговая доступность является одним из основных векторов развития сервисной модели полиции, нацеленной на максимальное облегчение доступа гражданам к полицейским услугам. Одновременно расширяется сеть существующих стационарных постов полиции.

А. Милюк отметил, что введено в эксплуатацию специальное мобильное приложение «102», с помощью которого можно сделать аудио- и видеозвонок в полицию, а также направить фото и видеоматериалы по нарушениям.