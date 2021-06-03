О повышении среднегодовой температуры Казахстана сообщили в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал о последних за столетие изменениях климата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последствия изменения климата мы испытываем уже сегодня. В Казахстане среднегодовая температура воздуха за последние 100 лет повысилась на 1,37 градуса Цельсия, при этом наблюдается устойчивый рост скорости повышения средней годовой температуры», - сказал Магзум Мирзагалиев на международном экологическом конгрессе ECOJER.

По его словам, все это приводит к проблеме с водными ресурсами, ведь по многим трансграничным рекам Казахстан находится ниже по течению.

«Более 40% водных ресурсов поступает в Казахстан из соседних стран. Ярким примером является река Жайык, среднегодовой сток по которой в последние годы сократился в три раза», - отметил министр.

Ранее специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан зачитал обращение Главы государства.

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