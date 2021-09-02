О повышении минимальной заработной платы рассказали в Минтруда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов прокомментировал инициативы Главы государства по повышению минимальной заработной платы в рамках Послания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствии с инициативами, озвученными Главой государства, будут приняты меры по повышению оплаты труда. С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы составит 60 тысяч тенге. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 миллиона наемных работников. Это также позволит повысить доходы и других работников с учетом межразрядной системы квалификации», - сказал Серик Шапкенов в ходе заседания Правительства.
Также министр отметил, что будет разработан проект постановления Правительства для поэтапного повышения зарплаты 588 тысячам отдельных категорий гражданских служащих: это архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и так далее.
«В результате с 2022 года ежегодно их зарплата будет повышаться на 20 процентов и к 2025 году повысится в два раза. Минимальный оклад с 49 тысяч повысится до 60 тысяч или на 22 процента со следующего года», - уточнил глава Минтруда.
Вместе с тем, Серик Шапкенов добавил, что поручение Президента о снижении социального иждивенчества и оказания помощи действительно нуждающимся будут учтены в разрабатываемом Социальном кодексе.
Напомним, выступая с Посланием народу Казахстана, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить уровень минимальной заработной платы.
- В своем Послании Президент уделил особое внимание сфере прав человека - Марат Башимов
- Увеличить сроки грантового финансирования науки до 5 лет планируют в Казахстане
- Модель профессионального развития педагога выстроит Минобразования
- Эксперт: Углеродная нейтральность поможет встать на рельсы устойчивого развития
- Инициативы Президента нацелены на повышение благосостояния граждан – сенатор
- Обеспечение гендерного равенства в РК идет в ногу с международными тенденциями – эксперт
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана