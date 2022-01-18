О повторных заражениях COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году повторно заразились коронавирусной инфекцией более 1,5 тысячи казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным информационных систем, по итогам 2021 года повторно переболели 1547. За январь данные мы получим в конце месяца», - сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

Ранее сообщалось, что только за последние сутки в Казахстане зарегистрировано 9 700 случаев. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 20 раз.

Вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в «красной» зоне. Лидерами по уровню заболеваемости являются города Нур-Султан, Алматы, Карагандинская и Атырауская области.